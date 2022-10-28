Григорій Козловський знову відправив допомогу на передову — 45 бригада ЗСУ отримала генератори та інструменти

Григорій Козловський, колишній президент футбольного клубу «Рух», передав техніку та обладнання для 45 окремої артилерійської бригади. Про це повідомляє сайт клубу.

Григорій Козловський зазначив, що з цим підрозділом ракетних військ та артилерії Сухопутних військ ЗСУ, дислокацію якого заплановано на Львівщині, у клубу «Рух» склалися тісні дружні відносини.

«Наш клуб з початку війни допомагає ЗСУ — визначаємо потреби наших бійців, знаходимо, закуповуємо та швидко доставляємо. Завдяки тому, що ми добре поінформовані про ситуацію на „нулі“, плюс у постійному контакті з військовослужбовцями, можемо швидко забезпечувати наших солдатів усім необхідним», — заявив Григорій Козловський.

Представники клубу «Рух» ніколи не приїжджають у військові частини із порожніми руками. На цей раз бійцям 45-ї бригади привезли обладнання для балансування коліс, шиномонтаж, компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні молотки та іншу необхідну техніку.

Як розповів командир 45-ї окремої артилерійської бригади Олег Файдюк, Григорій Козловський та менеджери клубу привозять саме те, в чому існує найгостріша потреба, і бійці бригади їм за це вдячні.

«Як відомо, автомобілі на фронті довго не живуть. Техніка постійно ламається, особливо вразливі колеса. Адже на передовій велика кількість заліза, інші сюрпризи, на які можна напоротися. Тому колеса потрібно часто міняти, а нові не завжди можна поставити. Тому те, що Григорій Козловський та його соратники по клубу „Рух“ допомагають нам, заслуговує на найщирішу подяку. Тож ми разом наближаємо нашу перемогу», — розповів Файдюк.

Як «ФАКТИ» писали, Григорій Козловський регулярно допомагає армії. Зокрема, він поставив вантажівки та рації, 500 буржуйок, а також допомагає сім'ям загиблих на війні футбольних ультрас. У цьому зв'язку Григорій Козловський був неодноразово відзначений нагородами та відзнаками Збройних Сил України.

На фото в заголовку Григорій Козловський, експрезидент футбольного клубу «Рух»

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