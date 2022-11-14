Місяць тому путін офіційно анексував Херсон, хоча вже тоді було зрозуміло, що окупанти місто втримати не в силах. Якби не ця анексія, можна було б щось розповідати про «жест доброї волі», а тепер ганебна поразка очевидна всім, здали столицю нібито вже «російської» області, про це пише соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман.

«Думаю, справа ось у чому. План у них, вочевидь, був такий: одразу після анексії оголосити ультиматум, що тепер усе захоплене — російська територія, і спроби наступати на неї розглядатимуть як напад на росію, на який дадуть відповідь усіма засобами, включно з ядерною зброєю. Таким чином путін планував довести світ до межі ядерної війни, щоб за допомогою атомного шантажу змусити Захід зупинити українців.

Ніхто не знає, чим би це закінчилося, якби у справу не втрутився великий китайський брат кремлівських карликів, який вустами товариша Сі публічно остудив ядерні амбіції путіна. Причому під час приватних переговорів китайська заборона могла звучати ще жорсткіше".

Після такого ляпаса, вважає Ейдман, в Кремлі були змушені відмовитися від свого ядерного плану. Це на Захід вони готові «бикувати», а стосовно китайських сюзеренів — паїньки.

Нагадаємо, «ФАКТИ» публікували «путін буде битись до кінця, тому що пам’ятає долю Хусейна, Мілошевича, Каддафі»: воєнний експерт назвав можливий сценарій закінчення війни.

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