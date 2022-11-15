Маринована капуста за 24 години: рідні розметуть її зі столу за лічені хвилини

«Приготувати такий салат не складає жодних труднощів, а його смак і вітамінне наповнення вас приємно вразить», — розповідає кулінарка Оксана Дорош у фейсбук-групі «Смаколик ЮА».

Інгредієнти: вода 500 мл

капуста білокачанна 1 кг

лавровий листок 1 шт.

олія 75 мл

морква 150 г

перець духмяний 2 шт.

перець чорний горошком 3 шт.

цукор 40 г

сіль 30 г

оцет 75 мл

часник (зубці) 3 шт.

Приготування:

Нашаткувати капусту. Моркву почистити і натерти на крупній тертці. 3 зубчики часнику очистити і пропустити через прес. З'єднати капусту, моркву, часник. Перемішати. У сотейнику з'єднати воду, цукор, сіль, олію, лавровий лист, перець горошком. Довести до кипіння, варити 1 хвилину. Зняти з вогню, додати 75 мл оцту. Гарячим маринадом залити капусту. Охолодити, а потім відправити в холодильник на 24 години.

Нагадаємо рецепт приготування оселедця, що на смак крутіший червоної риби.

216

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram