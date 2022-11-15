Маринована капуста за 24 години: рідні розметуть її зі столу за лічені хвилини
«Приготувати такий салат не складає жодних труднощів, а його смак і вітамінне наповнення вас приємно вразить», — розповідає кулінарка Оксана Дорош у фейсбук-групі «Смаколик ЮА».
Інгредієнти:
- вода 500 мл
- капуста білокачанна 1 кг
- лавровий листок 1 шт.
- олія 75 мл
- морква 150 г
- перець духмяний 2 шт.
- перець чорний горошком 3 шт.
- цукор 40 г
- сіль 30 г
- оцет 75 мл
- часник (зубці) 3 шт.
Приготування:
Нашаткувати капусту. Моркву почистити і натерти на крупній тертці. 3 зубчики часнику очистити і пропустити через прес. З'єднати капусту, моркву, часник. Перемішати. У сотейнику з'єднати воду, цукор, сіль, олію, лавровий лист, перець горошком. Довести до кипіння, варити 1 хвилину. Зняти з вогню, додати 75 мл оцту. Гарячим маринадом залити капусту. Охолодити, а потім відправити в холодильник на 24 години.
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