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Книга рецептів

Угорська королівська ватрушка: дуже смачний і дуже гарний пиріг від відомої блогерши-красуні (відео)

18:10 15 листопада 2022
Угорська королівська ватрушка: дуже смачний і дуже гарний пиріг від відомої блогерши-красуні (відео)

Майстриня кулінарних справ Alina FooDee, котра полюбилася багатьом шанувальникам своїм «ляльковим голосом», не втомлюється радувати новими простими рецептами солодощів з сиром.

Цього разу вона розповіла, як приготувати не простий пиріг, а королівську сирну ватрушку, як в Угорщині.

Для форми діаметром 20 см потрібно взяти таку кількість продуктів:

  • борошно — 200 г
  • вершкове масло — 80 г
  • цукор — 40 г
  • ванільний цукор — 10 г
  • сіль — щіпка
  • розпушувач — 1 ч.л.
  • сир — 400 г
  • яйце — 2 шт.
  • цукор — 50 г
  • ванільний цукор — 10 г
  • згущене молоко — 100 г
  • сметана жирністю 20% - 150 г
  • шоколад — 20 г.

Для початку готується «сухе» тісто — борошно змішується з розпушувачем, цукром, сіллю та ванільним цукром.

До нього додається м'яке вершкове масло і перетирається на крихту.

На другому етапі готуємо начинку: за допомогою блендера змішуємо сир, яйця, цукор та ванільний цукор.

Вистилаємо дно та стінки форми пергаментом і викладаємо 1/3 частину тіста. Потім йде половина сирної начинки та знову 1/3 частина тесту. Після цього потрібно зробити ще один шар тіста та крему.

Випікається пиріг протягом 40−45 хвилин при 180 °C (356°F).

Гарячий пиріг заливається глазур'ю на основі сметани та згущеного молока.

За бажання на ньому наносяться візерунки, після чого пиріг треба залишити на 1 годину у формі, щоб глазур зверху трохи стабілізувалася.

Смачного!

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати шоколадну королівську ватрушку.

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