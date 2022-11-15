Угорська королівська ватрушка: дуже смачний і дуже гарний пиріг від відомої блогерши-красуні (відео)
Майстриня кулінарних справ Alina FooDee, котра полюбилася багатьом шанувальникам своїм «ляльковим голосом», не втомлюється радувати новими простими рецептами солодощів з сиром.
Цього разу вона розповіла, як приготувати не простий пиріг, а королівську сирну ватрушку, як в Угорщині.
Для форми діаметром 20 см потрібно взяти таку кількість продуктів:
- борошно — 200 г
- вершкове масло — 80 г
- цукор — 40 г
- ванільний цукор — 10 г
- сіль — щіпка
- розпушувач — 1 ч.л.
- сир — 400 г
- яйце — 2 шт.
- цукор — 50 г
- ванільний цукор — 10 г
- згущене молоко — 100 г
- сметана жирністю 20% - 150 г
- шоколад — 20 г.
Для початку готується «сухе» тісто — борошно змішується з розпушувачем, цукром, сіллю та ванільним цукром.
До нього додається м'яке вершкове масло і перетирається на крихту.
На другому етапі готуємо начинку: за допомогою блендера змішуємо сир, яйця, цукор та ванільний цукор.
Вистилаємо дно та стінки форми пергаментом і викладаємо 1/3 частину тіста. Потім йде половина сирної начинки та знову 1/3 частина тесту. Після цього потрібно зробити ще один шар тіста та крему.
Випікається пиріг протягом 40−45 хвилин при 180 °C (356°F).
Гарячий пиріг заливається глазур'ю на основі сметани та згущеного молока.
За бажання на ньому наносяться візерунки, після чого пиріг треба залишити на 1 годину у формі, щоб глазур зверху трохи стабілізувалася.
Смачного!
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати шоколадну королівську ватрушку.34
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