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Короп в кисло-солодкому соусі: коронна страва для святкового столу

20:15 17 листопада 2022
короп маринований

«Вийде рибка досить оригінальною, при цьому вишуканою. Така страва стане хорошою альтернативою звичайної смаженої риби», — каже адміністраторка групи «Смаколик ЮА» Марія Михальченко, яка раніше ділилася рецептом волинських вареників з квасолею. Одразу після приготування риба має дуже хрустку скоринку.

Інгредієнти:

  • короп (вагою приблизно 1 кг)
  • кукурудзяний крохмаль (для паніровки і 1 ст. л в соус)
  • 100 мл води
  • 100 мл соєвого соусу
  • сік 1 невеликого лимона
  • 2 см кореня свіжого імбиру
  • 3 ст. л білого вина (можна й без нього)
  • 2 ст. л томатної пасти
  • перець чілі за бажанням
  • 0.5−1 ст. л цукру (за смаком)

Приготування:

Коропа чистимо, потрошимо і ріжемо на філе. На філе робимо надрізи, шкіру не прорізувати.
Скроплюємо лимонним соком, соєвим соусом та трошки солимо. Залишаємо маринуватися на 20−30 хв. Потім філе паніруємо в кукурудзяному крохмалеві з обох сторін. Обсмажуємо до готовності. Викладаємо філе на тарілку і поливаємо зверху соусом.

Приготування соусу: змішуємо воду, соєвий соус, лимонний сік, кукурудзяний крохмаль, томатну пасту і тертий корінь імбиру, перець чілі, цукор і вино. Варимо на невеликому вогні, постійно помішуючи вінчиком, до загустіння.

Нагадуємо про ще один рецепт з добірки Марії Михальченко: завиванець з яблуками та маком.

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