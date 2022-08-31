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Завиванець з яблуками та маком: бюджетно та неймовірно ароматно до філіжанки кави

21:05 31 серпня 2022
завиванець з маком

Саме зараз, за словами відомої фудблогерки з України Марії Михальченко, сезон її улюбленої випічки — яблучних завиванців з родзинками та маком. Для їх приготування використовується дріжджове тісто на сироватці, яку можна замінити молоком. Приготуйте й ви, аби переконатись, що це дуже просто та апетитно.

Інгредієнти:

350 мл сироватки або молока

1 ст. л. цукру

11 г сухих дріжджів

2 ст. л. борошна

125 г цукру

30 г вершкового масла

25 мл олії

0,5 ч. л. солі

1 ч. л. ванільного цукру

1 яйце

725 г борошна

Начинка:

4 яблука

75 г родзинок

1 ч. л. кориці

3 ст. л. маку

100 г цукру

Покрокову інструкцію щодо приготування можна побачити за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=WgEN0tzqfnE

Тим, хто не любить солодкої випічки, пропонуємо приготувати смачний пиріг-жульєн з грибами та сиром. Рецептом поділилася дієтолог з Білої Церкви Катерина Черкаська.

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