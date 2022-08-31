Завиванець з яблуками та маком: бюджетно та неймовірно ароматно до філіжанки кави
Саме зараз, за словами відомої фудблогерки з України Марії Михальченко, сезон її улюбленої випічки — яблучних завиванців з родзинками та маком. Для їх приготування використовується дріжджове тісто на сироватці, яку можна замінити молоком. Приготуйте й ви, аби переконатись, що це дуже просто та апетитно.
Інгредієнти:
350 мл сироватки або молока
1 ст. л. цукру
11 г сухих дріжджів
2 ст. л. борошна
125 г цукру
30 г вершкового масла
25 мл олії
0,5 ч. л. солі
1 ч. л. ванільного цукру
1 яйце
725 г борошна
Начинка:
4 яблука
75 г родзинок
1 ч. л. кориці
3 ст. л. маку
100 г цукру
Покрокову інструкцію щодо приготування можна побачити за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=WgEN0tzqfnE
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