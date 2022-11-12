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Мануфактура: Lladro
Час випуску: 2009
Скульптор: Juan Ignacio Aliena
Розмір: 31×33 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Судячи з усього, Джорджу Клуні з дитинства судилося пов'язати своє майбутнє життя з творчістю. Він народився 6 травня 1961 року у США в ірландській католицькій сім'ї. Його мати прославилася володінням титулу «королеви краси», а батько був досить відомим журналістом та телеведучим. Навіть рідну тітку Джорджа — Розмарі Клуні багато хто пам'ятав як популярну в 1950-х роках естрадну співачку.
У юнацькі роки Клуні захоплювався бейсболом, намагався потрапити до професійної команди, щоправда, не пройшов відбір.
Пізніше думав про юридичну кар'єру, але й від цієї ідеї потім довелося відмовитися. З 23-х років Клуні почав зніматися у кіно. А широку популярність отримав лише через десять років — у 1994 році — після зйомок у серіалі «Швидка допомога». Його першою роллю в кіно, яка принесла вже справжню славу голлівудського актора, стала роль у фільмі «Від заходу сонця до світанку».
Досягнувши помітних успіхів в акторській кар'єрі, Клуні в 2002 році дебютував як кінорежисер. Фільм «Визнання небезпечної людини» хоч і не отримав великих касових зборів, але приніс Джорджу визнання критиків та публіки. А вже у 2006 році Клуні був номінований на кінопремію «Оскар» одразу у трьох номінаціях та отримав статуетку за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Сіріана».
Особисте життя популярного актора спочатку складалося менш успішно. З 1989-го до 1993-го року він був одружений з актрисою Талією Белсом. Згодом про цей шлюб Клуні скаже, що йому не варто було тоді одружуватися.
Після розлучення за Джорджем закріпилася слава затятого холостяка. Він зустрічався з актрисами та моделями, відомими спортсменками, переможницями конкурсів краси і навіть із простими офіціантками, але всі ці стосунки ні до чого серйозного так і не привели.
Серед подруг Джорджа Клуні називали актрис Джулію Робертс, Рене Зеллвегер, Келлі Престон, Кімберлі Рассел, відомих моделей Сінді Кроуфорд, Елізабет Каналіс, Лізу Сноудон та багатьох інших. Але не встиг Клуні в липні 2013 року розійтися з актрисою та моделлю Стейсі Кейблер, яка в минулому займалася рестлінгом, як уже у квітні 2014 року шокував Голлівуд новиною про своє заручення.
Щасливою обраницею 53-річного Джорджа Клуні стала 36-річна Амаль Аламуддін. Вона відома як адвокат у сфері захисту прав людини. Серед її клієнтів називають творця гучного проекту WikiLeaks Джуліана Ассанжа. «Весілля року», як його охрестили репортери глянсових журналів, відбулося 27 вересня 2014 року у Венеції. І урочиста церемонія, і галасливе свято за участю багатьох світових зірок пройшли в готелі Aman Canal Grande Venice.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 4 м/с Пн-Сх
Тиск: 740 мм