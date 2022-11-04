«Впевнений, що росії кінець вже у 2023 році»: блогер розповів про долю окупантів та путіна

Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк впевнений, що навесні диктатору-вбивці путіну доведеться задуматись, що робити далі, адже він просто приречений на «успіх».

«Одразу уточню, це не пророцтво і не аналітичне дослідження, просто набір моїх особистих відчуттів. До кінця року буде звільнено правобережжя Херсонської області. На початку 2023 року росії знову доведеться проводити масову мобілізацію. Вона пройде складніше, ніж осіння, тому що потенційним мобікам та їхнім родичам уже буде зрозуміло, що мобілізованих відправляють тупо помирати без необхідного навчання, озброєння і навіть харчування. Кризові моменти в рф зростатимуть у різних сферах, будуть незадоволені і народ, і „верхівка“. Навесні путіну знову доведеться задуматися, що робити. Розгром уже маячитиме, а як його уникнути без нового розмахування ядерною палицею — неясно. Яке рішення прийме путін — невідомо. Але впевнений, що росії кінець вже у 2023 році».

Ситуацію в рф, стверджує блогер, можна буде порівняти з повітряною кулькою, наповненою проблемами.

«Ясно, що якщо її надувати все більше і більше, вона лопне. Але в якому саме місці вона порветься, передбачити неможливо. Загалом, я чекаю, що війна закінчиться у 2023».

Нагадаємо точку зору ще одного блогера «Всі рішення ведуть до колапсу російської економіки, шкода тільки, що не так скоро, як хотілося б», — Андрусів про рішення обмежити ціну на російську нафту".

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