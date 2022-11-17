Брав участь у звільненні Лиману: війна забрала ще одного українського бійця

15 листопада в Самгородоцькій громаді на Вінниччині провели в останню путь Олексія Білика. Під час чергового завдання 8 листопада в районі Курдюмівки Бахмутського району Донецької області, внаслідок дій ворога він отримав поранення несумісне із життям. Бійцю було 32 роки…

«Олексій після закінчення строкової служби у місті Хмельницький переїхав до столиці, де одружився та ростив маленьку донечку. Підписавши контракт у 2016 році, пішов служити до Національної гвардії України, до 3018 частини — бригади швидкого реагування у Києві звідки згодом вирушив на перше бойове завдання на Схід,— повідомляє у Фейсбуці група „Самгородок наш“. — Після повномасштабного вторгнення знову став на захист цілісності та суверенітету рідної Батьківщини. Олексій брав участь в обороні Рубіжного, Лисичанську, Сєверодонецька та звільненні Лиману. На Донеччині й обірвалось його життя, адже там наразі тривають запеклі бої».

В останню путь Героя провели, встеливши квітами дорогу від будинку, де проживали батьки, до храму Святих апостолів Петра та Павла, де відбулось заупокійне богослужіння за українським воїном та прощання з загиблим, та до місця вічного спокою. Поховали мужнього воїна на місцевому кладовищі. Олексій нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступення та відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя».

Нагадаємо, що звільняти Україну від рашистів допомагає мати легендарного розвідника Павла «Волата».

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