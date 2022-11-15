Звільняти Україну від рашистів допомагає мати легендарного розвідника Павла «Волата»

Серед воїнів білоруського батальйону «Терор», що у складі ЗСУ одними з перших увійшли до Херсона — мати Павла «Волата», який стояв біля витоків батальйону (а нині — полку) імені Кастуся Калиновського. Це формування з лютого боронить Україну від рашистів.

Щоправда, зауважує журналістка Євгенія Долгая, Наталя Суслова безпосередньо в боях участі не бере, допомагає батальйону в тилу. «Для мене це зворушлива історія, я б сказала — біблейська. Наталя вчила студентів, багато з яких нині працюють в незалежній журналістиці. А нині вона входить в Херсон у памʼять про сина. Образ матері, що люто бореться з диктатурою, не покидає мене з 2020 року», — написала Долгая у Facebook.

Павло з 18 років — у армії. Строкова служба — розвідником у білоруському спецназі в 2014−15 роках. А вже у 2016 Волат — у штурмовій роті Правого сектору: Піски, Авдіївка. У 2018 — контракт з ЗСУ: розвідка, диверсії, ліквідації на непідконтрольній території. Шляху на Батьківщину, поки там «царює» лукашенко, йому вже не було.

Фото з ФБ-сторінки полку Калиновського: За шість років війни в Україні Волат тільки тричі покидав «передок» - коли був важко поранений

Командир розвідувальної роти батальйону Калиновського Павло «Волат» (українською позивний перекладається як «Велетень») загинув у травні — при звільненні одного з українських сіл на півдні України його смертельно поранили. Військовик помер на шляху до лікарні. «Волат був справжнім вояком-легендою: неодноразово поранений кожного разу Павло обманював смерть і повертався у стрій», — повідомляли тоді в батальйоні. Невдовзі по цьому батальйон переформатували в полк. Один з його батальйонів було названо на честь Павла — «Волатом». У серпні рішенням Головного управління розвідки Волата посмертно нагородили відзнакою «Україна понад усе». Нагороду сина передали Наталі Сусловій.

Наталя — доцент гомельського держуніверситету імені Франциска Скорини, кандидат філологічних наук (аспірантуру закінчила й дисертацію захищала в московському університеті ім. Ломоносова). Більшість свого життя вивчала і викладала, ще з часів СРСР, російську літературу. Але душею з давніх пір — білоруська націоналістка. Саме тому активно брала участь у мирних акціях протесту, затримувалася поліцією, відбувала по кілька діб арештів. Серед її колишніх студентів — Сергій Тихановський. А по тому, як приїхала в Україну, вона пішла шляхом сина — записалася в полк, у складі якого він воював.

Батальйон «Терор» (названий на честь Дмитра Апанасовича, чиїм позивним був «Терор») нещодавно виокремився з полку в самостійну бойову одиницю в складі ЗСУ.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в боях під Лисичанськом загинув командир білоруського батальйону «Волат» Іван «Брест» Марчук, без вісти зникли троє його побратимів: Василь «Сябр» Порфенков, Василь «Атам» Грудовик та Вадим «Папік» Шатров. Ще двох військовиків — Яна «Тромблі» Дюрбейко та Сергія «Кліща» Дегтєва — полонили окупанти.

Фото в заголовку з ФБ-сторінки Євгенії Долгой

229

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram