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Домашні шпроти: в рази смачніші та корисніші, ніж у магазині

22:30 22 листопада 2022
Домашні шпроти

Їх можна їсти просто з хлібом, так і використовувати для бутербродів і різних салатів, і навіть для борщу, пише кулінарка Ната Лапка. Вартість цієї страви не висока, адже готуються шпроти з дрібної і доступної риби.

Інгредієнти:

  • Салака чищена — 1 кг (в замороженому стані 1,2−1,3 кг)
  • Цибулеве лушпиння — 2 жменьки
  • Міцний чорний охолоджений чай — 1 стакан
  • Сіль — 1 ст.л.
  • Цукор — 1 ч.л.
  • Лавровий лист — 3−4 шт.
  • Перець духмяний
  • Олія — 100 мл

Приготування:

Рибу почистити від голів і нутрощів. Гарно перемити. В ємність покласти вимите лушпиння. Зверху щільно викласти рибку спинками до верху. Залити маринадом. Накрити фольгою і в духовку на 30 хвилин, температура — 200 градусів. Коли з'являться бульки, зменшити до 160 градусів, ще тушкувати 1−1,5 години. Після того залишити у вимкненій духовці на ніч упарюватись.

Нагадаємо рецепт, яким поділилася кулінарка Ірина Орищенко, запеченої у рукаві курочки з хмелі-сунелі.

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