«Для стосунків час сприятливий, особливо для нових знайомств»: гороскоп на 22 листопада

Сонце змінює знак, переходить у Стрільця. Розширюються горизонти, можливості, ймовірності. Якщо проявити уважність, то можна буде виділити події-двійники. Щось уже було, і тепер повторюється на іншому рівні, пише астрологиня Ірина Звягіна

«Але сьогодні ми відчуємо, що нас полишає якась відчутна або ледь помітна допомога й підтримка ззовні, підсвічування, яке давало Сонцю трін із Юпітером. Темно, сиро, вогко. На Михайла 21-го зранку був туман, і значить — попереду відлига. Сніг розтане, стане тепліше, але й темніше. Марс виходить із квадрата з Нептуном. Це обнадіює, що брехні, обману й оман стане менше. Стане легше фокусувати увагу. Сонячний стелліум у Стрільці мотивуватиме новими цілями, очікуваннями. Місяць у Скорпіоні у фазі Гекати; його вже не видно на небі. І тільки наприкінці доби він зробить єдиний за день мажорний аспект — опозицію з Ураном. Раптова подія негативного характеру. У цей час не варто ігнорувати попередження про небезпеку. Постарайтеся бути в захищеному місці».

Протягом дня, пояснює астрологиня, потрібно виконувати свої обов'язки, причому, професійно грамотно, чесно і якісно.

«Світ потребує очищення. Кожен на своєму місці знає, що можна і потрібно. Якщо важко, зробіть хоч щось. Незалежно від того, чи залишитеся на цьому місці, чи збираєтеся його покинути. Багато речей зараз робляться повільно, але надовго. Для стосунків час сприятливий, особливо для нових знайомств. Для здоров'я важкий, саме через темний Місяць у Скорпіоні і спад енергетики перед новим місяцем. У перервах між роботою насичуйте себе не тільки теплою свіжоприготованою їжею, а й цікавою інформацією. Мозку для нормального функціонування потрібен дофамін, а він виробляється, коли ми зацікавлені, допитливі й активні».

Нагадаємо, раніше Ірина Звягіна прогнозувала особливі зміни в самій росії, що будуть пов’язані з темою влади і цілей.



53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram