«Відчувають, що скоро тут будуть ЗСУ?»: РЖД відклала «офіційне заходження» до Криму

Восени 2022 року пропаганда рашистів неодноразово заявляла про те, що на окупованому півострові працюватимуть «Російські залізниці», а не їхня фейкова прокладка «Кримська залізниця». Та 19 листопада стало відомо, що за дорученням віце-прем'єра агресора Дмитра Чернишенка буде «опрацьовано питання нестачі вагонів» для компанії-перевізника «Гранд Сервіс Експрес», який зараз незаконно оперує кримською інфраструктурою, і ця компанія нібито «отримає 320 нових вагонів», «спеціально для збільшення парку поїздів, що курсують до Криму». Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

«Медіа ворога повідомляють, що зате тепер гранично зрозумілий факт, що РЖД залишається» у росії та «їхній кримський проєкт, м’яко кажучи, відкладений».

Та дана ситуація свідчить про те, що окупанти розуміють відсутність авіасполучення росії з Кримом і в 2023 році, та намагаються «наздогнати» пасажиропотоки незаконним залізничним сполученням.

Експерти додають — навряд чи це буде здійснено, адже нормальні пасажиропотоки будуть можливі лише в деокупованому Криму. А це вже не за горами.

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