«Напевно, надихнувся в Освенцимі»: ЗСУ ліквідували рашистського полковника МНС
Українські воїни ліквідували полковника міністерства надзвичайних ситуацій рф Павла Єрмолаєва. Ймовірно, його вже поховали. Про це повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе:
«17 листопада в мережі почала гуляти інформація про ліквідацію такого собі полковника МНС Павла Єрмолаєва, із застереженням, що інформація потребує уточнення. Так ось, інформацію підтверджує вдова полковника — Юлія Єрмолаєва-Сидорчук, ще 12 листопада. Також уточнено наступне: дата народження — 28 квітня 1974 року, випускник Ташкентського загальновійськового училища».
За даними експерта, загиблий окупант працював на посаді першого заступника відділу Управління МНС у Магаданській області. За 48 років життя «полковник встиг побувати в Єреванському повіті росії та в Освенцимі». Напевно, додає Іраклі Комахідзе, там і «надихнувся» побаченим. Інформації щодо обставин ліквідації рашиста нема.
Раніше повідомлялося, що в Україні ліквідували російського топ-десантника, заступника начальника штабу.
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