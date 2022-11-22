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«Напевно, надихнувся в Освенцимі»: ЗСУ ліквідували рашистського полковника МНС

20:30 22 листопада 2022
Павло Єрмолаєв

Українські воїни ліквідували полковника міністерства надзвичайних ситуацій рф Павла Єрмолаєва. Ймовірно, його вже поховали. Про це повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе:

«17 листопада в мережі почала гуляти інформація про ліквідацію такого собі полковника МНС Павла Єрмолаєва, із застереженням, що інформація потребує уточнення. Так ось, інформацію підтверджує вдова полковника — Юлія Єрмолаєва-Сидорчук, ще 12 листопада. Також уточнено наступне: дата народження — 28 квітня 1974 року, випускник Ташкентського загальновійськового училища».

За даними експерта, загиблий окупант працював на посаді першого заступника відділу Управління МНС у Магаданській області. За 48 років життя «полковник встиг побувати в Єреванському повіті росії та в Освенцимі». Напевно, додає Іраклі Комахідзе, там і «надихнувся» побаченим. Інформації щодо обставин ліквідації рашиста нема.

Раніше повідомлялося, що в Україні ліквідували російського топ-десантника, заступника начальника штабу.

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