Скандал через молитву в лаврі за «матушку Русь»: релігієзнавець пояснив, що, за законом, УПЦ не має права називатися українською церквою

— Українська православна церква (МП) не має права так називатися ні за своїм фактичним статусом (вона підпорядкована москві), ні за законодавством України, — заявив в інтерв’ю «ФАКТАМ» релігієзнавець провідний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, заслужений діяч науки і техніки України Сергій Здіорук. - До того ж, згідно з церковними канонами, очільник так званої УПЦ Онуфрій вже декілька років не може називати себе митрополитом Київським — про це йому неодноразово нагадував Вселенський патріарх.

«УПЦ має змінити назву, бо її керівний центр знаходиться в державі-агресорці»

— В статуті московського патріархату в розділі 10-му записано, що УПЦ являється невіддільною частиною російської православної церкви, — продовжує Сергій Здіорук. - Тож, згідно з канонічним церковним правом, УПЦ входить в структуру російської православної церкви й зобов’язана виконувати розпорядження, рішення останньої. Це небезпечно для нашої держави, бо РПЦ є провідником імперської колонізаторської політики москви серед вірян. Тобто фактично працює на поневолення українського народу.

— Українське законодавство вимагає від Української православної церкви змінити назву?

— Так, причому вже давно. Ще наприкінці 2018 року в Україні було ухвалено закон, в якому йдеться про зміну назви релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі-агресорці. Тобто такі релігійні структури мають перейменуватися відповідно до свого статусу, щоб з назви було зрозуміло, що вони собою являють.

— В цьому законі згадується УПЦ?

— Ні. Але близько 150 громад УПЦ одразу ж почали оскаржувати цей закон. В результаті його дію призупинив Київський адміністративний апеляційний суд. Тут треба казати, що УПЦ має понад 12 тисяч громад. Юристи підтвердять, що це рішення суду дійсно тільки стосовно тих 150 громад, які подали позов, а не всіх 12 тисяч.

— Чому в такому разі цей закон досі не діє щодо майже 12 тисяч громад УПЦ?

— На мою думку, причина — в одній всім відомій хронічній «хворобі», якою й досі страждає значна частина судової та виконавчої влади України.

Варто сказати й про ще один закон, прийнятий Верховною Радою України у січні 2019 року. Згідно з ним, релігійні організації мають заново пройти процедуру реєстрації (зокрема, з урахуванням вимог щодо назви). Але й цей, другий закон спіткала доля першого.

Про актуальність перейменування так званої УПЦ в російську православну церкву в Україні свідчить не тільки недавній скандал в Києво-Печерській лаврі через молитву за росію, але й багато інших фактів. Зокрема, чисельні кримінальні справи, відкриті правоохоронними органами України щодо священників УПЦ за колабораціонізм, корегування артилерійського вогню російських загарбників, шпигунство, надання монастирів та храмів під склади зброї. А як трактувати те, що в Києво-Печерську лавру привозили молитися російських військовополонених? І це після того, як стало відомо про звірства росіян в Бучі, Ірпені та багатьох інших містах і селах України. Ось ще один показовий факт: коли 30 вересня в кремлі проводився захід з приводу анексії 4-х областей України, в залі були присутні чинні єпископи так званої УПЦ. Вони потрапили у відеосюжети російських пропагандистських каналів. Цих священнослужителів було покарано? Ні!

Наприкінці листопада буде відзначатися 90-та річниця Голодомору 1932−1933 років. Принагідно до цього доречно навести слова очільника так званої УПЦ Онуфрія, які він сказав про Голодомор (цитую мовою оригіналу): «Голодомор — это было вразумление, усмирение со стороны Господа нашей гордыни, которая восстала против себя самого, против бытия человека. Есть такое украинское выражение, немного вульгарное — „катюзі по заслузі“. Мы получили то, что заслужили». Про те, що Голодомор організував російський комуністичний режим з метою масового вбивства українців, цей діяч промовчав. Тут варто зауважити, що Онуфрій є постійним членом синоду російської православної церкви, а єпископи УПЦ — членами її архієрейського собору.

«Московський патріархат втратив право на Київську митрополію»

— В літературі детально описано історію про те, як понад 330 років тому завдяки хабарю (200 червонців та 120 соболиних шкурок) і погрозам московія отримала для своїх церковників владу над Київською митрополією. Вони її втратили після того, як три роки тому Вселенський патріарх видав Томос про автокефалію Православної церкви України?

— Так. Треба зазначити, що в історії про надання у 1686 році Вселенським патріархом грамоти московському патріархату на управління Київською митрополією є дуже важливий нюанс: обумовлювалось, що право управління передається тимчасово. В москві це ігнорували — удавали, що отримали Київську митрополію назавжди. Але нескінченно так тривати не могло: в процесі набуття Томосу про автокефалію Православної церкви України 11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату прийняв рішення про те, що він відновлює свою владу над Київською митрополією. Таким чином було скасовано згадану мною вище грамоту (синодальний лист). В той день, згідно з церковними канонами, історія правління московського патріархату в Україні закінчилася. У зв’язку з цим Вселенський патріарх Варфоломій І надіслав очільнику УПЦ Онуфрію принаймні два листи, в яких сказано, що після Об’єднавчого собору в Україні та надання Томосу той не має права носити титул митрополита Київського і всієї України.

Нагадаю, що 15 грудня 2018 року в Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор, в якому взяли участь Київський патріархат, Українська автокефальна православна церква і частина єпископів та священників УПЦ. Після цього 6 січня 2019 року Вселенський патріарх надав Томос про автокефалію Православної церкви України. Цим документом ПЦУ набула статусу рівної серед інших православних церков. Вона стала повноправним суб’єктом міжнародних релігійних відносин.

6 січня 2019 року Вселенський патріарх підписав Томос про автокефалію Православної церкви України (фото з сайту konkurent.ua)

Після цих подій російська православна церква відмовилася спілкуватися зі Вселенським патріархом. Так саме вчиняє й підлегла їй так звана УПЦ. Тоді як інші православні церкви підтримують нормальні стосунки з ним.

До речі, всі церкви, які мають статус незалежних (як, наприклад, Болгарська, Румунська, Сербська), отримали Томос від Вселенського патріарха, окрім російської.

— Тобто, РПЦ Томосу не має?

— Не має. Вона єдина з незалежних православних церков не отримала такий документ.

Сергій Здіорук: «Всі церкви, які мають статус незалежних, отримали Томос від Вселенського патріарха, окрім російської» (фото з сайту aps-m.org)

— В такому разі на підставі якого документу російська церква стала самостійною?

— На підставі грамоти, отриманої в сумнівний спосіб. Розкажу детально. Після падіння Візантії Константинопольська патріархія переживала непрості часи, зокрема, їй бракувало коштів. Через це у 1588 році новий патріарх Єремія ІІ поїхав в московію, сподіваючись отримати гроші. Цар виявив готовність їх дати, але за послугу — визнання московської патріархії. Єремія ІІ погодився, повернувся до Константинополя з коштами, отриманими від московського царя, скликав собор. Розповів про результати подорожі та про те, що погодився на заснування московського патріархату. Після цього від імені Константинопольського собору було відправлено в москву відповідну грамоту про заснування нової патріархії. Під грамотою 106 підписів. Їх дослідження сучасними науковцями показало, що більшість з підписів — принаймні 66 — підроблені.

На грамоті про заснування московської патріархії щонайменше 66 підписів підроблені (фото з Вікіпедії)

— УПЦ якимось чином відреагувала на повномасштабне вторгнення російських військ в Україну?

— Так. У травні провела два синоди та собор. Їхні рішення спрямовані на те, щоб підпорядкування УПЦ москві виглядало менш явним. Але фактично воно лишилося незмінним. І це становить небезпеку для України.

P. S. Днями в мережі з’явилось відео: чоловік звертається до семінаристів УПЦ з вітанням «Слава Україні!». А вони у відповідь мовчать, наче в рот води набрали.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», 22 листопада СБУ та поліція нагрянули з обшуком до Києво-Печерської лаври — шукали зброю та диверсантів.

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