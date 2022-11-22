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Данія спіткнулася на непоступливих африканцях: відеоогляд матчу ЧС-2022

17:02 22 листопада 2022
Данія – Туніс

У вівторок, 22 листопада, після сенсаційної поразки Аргентини від Саудівської Аравії (1:2) на чемпіонаті світу з футболу стартували баталії у квартеті D.

ЧС-2022. 1-й тур. Група D

Данія — Туніс — 0:0

Друге на турнірі європейсько-африканське протистояння (у першому Нідерланди насилу здолали Сенегал — 2:0) прийняла арена «Едьюкейшн Сіті» в Ер-Райяні. Данія, яка після блискучого виступу у відбірній групі (9 перемог у 10 зустрічах!) першою з європейських збірних пробилася на ЧС-2022, зіткнулася з гідним опором Тунісу, який до перерви навіть перевершив скандинавів у небезпечних моментах.

У підсумку суперники все ж забили в матчі по голу, але обидва були скасовані через офсайд. Перша на ЧС-2022 нульова нічия у аж ніяк не нудному матчі з 26 ударами по воротах (по 13 «пострілів» від суперників).

В іншому поєдинку у квартеті D 22 листопада зіграють чинні чемпіони світу французи та австралійці (початок — о 21:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Англія у стартовій грі на ЧС-2022 відвантажила шість м'ячів Ірану.

Фото fifa.com

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