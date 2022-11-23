Військове керівництво таємно перевезло з білорусі до рф близько 100 ракет ППО

Такий маневр викликає побоювання, що диктатор володимир путін має намір почати нову масштабну атаку проти України. Про це пише видання Daily Mail із посиланням на анонімних аналітиків. На їхню думку, рух ракет С-300 і С-400 є або ознакою того, що росія вживає запобіжних заходів проти потенційного успіху ЗСУ на фронті, або ще більшої жорстокості — «брудної бомби», яка раніше ніколи не використовувалася у війні.

«Що б росія не задумала заподіяти Україні, Кремль, схоже, очікує відплати на власній землі від України або Заходу», — сказав один з аналітиків в інтерв'ю The Mirror в п'ятницю. Їхні імена не розголошуються.

Аналітики вважають, що ці ракетні переміщення, здійснені так швидко, якраз напередодні масованих бомбардувань 15 листопада, пов'язані між собою. Але більш зловісно вони можуть вказувати на те, що гірше може бути ще попереду, і вони готуються до великої реакції на цю активність. Американські військові заявили, що 15 листопада вони зафіксували 111 російських ракетних ударів і 26 безпілотників-камікадзе, що, за словами генерала Марка Міллі, «ймовірно, було найбільшою хвилею ракет, яку ми бачили з початку війни». Атака також призвела до падіння ракети на території Польщі, члена НАТО, в результаті чого загинуло двоє людей.

Газета The Mirror повідомила, що з 9 по 13 листопада було зафіксовано близько 20 великих військово-транспортних польотів Іл-76, які летіли з білорусі на захід і південь росії. Кожен з них був завантажений палетами з ракетами — загалом щонайменше 70. При цьому зброя була розміщена на аеродромах у Міллерово та Ростові-на-Дону. За словами аналітиків, рф може готуватися до помсти за українські успіхи. Саме тому переміщує ракетні системи оборони, аби захистити свої кордони від можливих ударів.

Нагадаємо інтерв’ю полковника ФСБ у відставці Геннадія Гудкова «Репресивна путінська машина вже поїдає сама себе».



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