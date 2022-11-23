Своїх не кидають: рашисти воюють на Луганщині з автоматами 1986 року

Близькі мобілізованих із Татарстану поскаржилися, що їхніх чоловіків-рашистів відправили воювати до України на Сватівський напрямок без належної підготовки. Про це інформує телеграм-канал з рф «Обережно, новини».

За словами родичок, їхніх близьких мобілізували 26 вересня з Казані — місяць вони пробули на поселенні, а потім їх відправили в частину в бєлгородській області. Там вони тиждень кололи дрова для буржуйок. Через тиждень «чмобіки» опинилися на першій лінії фронту на Сватівському напрямку.

«Командування просто сказало копати окопи і тримати оборону з автоматами 1986 року проти артилерії. Після першого бою старші офіцери залишили позиції. При цьому харчування призовникам також не підвозили. Наразі більша частина чоловіків не виходить на зв'язок. Ті, що вийшли, розповіли, що їх „кинули на передову як м'ясо“. У них немає коптерів, тепловізорів, нічого. Усе, що їм дали — це бронік, каска, автомат і дві гранати», — скаржаться рашистки російським журналістам.

Раніше «ФАКТИ» писали про відношення рашистів-командирів до мобілізованих.

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