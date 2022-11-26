У Норвегії винесли вирок у справі росіян, які запускали безпілотники

У Норвегія, яка заборонила російським рибальським суднам заходити у свої порти, суд відправив 34-річного росіянина до в'язниці на 90 днів за те, що він керував безпілотником над норвезькою територією, порушуючи заборону, запроваджену через війну в Україні. Чоловік стверджує, що використовував дрон для спостереження за природою. За інформацією норвезьких ЗМІ, його не звинувачували у шпигунстві.

Загалом місцева поліція затримала близько десятка росіян, які використовували безпілотники над військово чутливими районами з моменту введення заборони. Вирок 34-річному росіянину є першим, винесеним норвезькими судами в цьому контексті, повідомляє AFP.

Норвегія, яка наразі є ключовим постачальником газу до Європи, посилила заходи безпеки навколо своїх нафтогазових об'єктів. Це було зроблено у відповідь на таємничі прольоти безпілотників поблизу цієї інфраструктури та ймовірні диверсії на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у Балтійському морі.

Норвежці заарештовують росіян за допомогою безпілотників і камер. Також спіймали сина олігарха Якуніна. Максим керує невеликою туристичною агенцією. За інформацією AFP, він залишив росію, щоб уникнути часткової мобілізації, оголошеної президентом путіним у відповідь на невдачі російських військ в Україні.

Раніше повідомлялось про те, що Іран допоможе росії виготовляти дрони для війни в Україні.

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