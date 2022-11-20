23 листопада 2022

1 листопада 2003 року іспанське суспільство було вражене повідомленням про майбутні заручини тоді ще принца Астурійського, а нині короля Іспанії Філіпа VI з Летісією Ортіс Рокасолано, журналісткою зі звичайної сім'ї, до того ж ще й розлученої. Більше восьми років тому, 19 червня 2014 року, дружина Філіпа, яка народила йому двох прекрасних дочок, стала королевою-консортом, а багато глянцевих журналів досі продовжують обговорювати подробиці, що постійно випливають з життя нової іспанської королеви.

Летісія народилася 15 вересня 1972 року в родині журналіста та медсестри. Навчалася у державній школі, потім вступила до Мадридського університету Комплутенсі на журналістику. У неї було дві сестри, старша Тельма та молодша Еріка. У 2007 році Еріка пішла з життя внаслідок передозування ліків. Відомо, що вона страждала від тяжкої депресії.

Майбутня королева-консорт Іспанії працювала в іспанських та мексиканських виданнях, а також на телевізійному каналі Блумберга та телекомпанії CNN+. Летісії вдалося зробити успішну журналістську кар'єру. 2000 року вона навіть отримала нагороду Мадридської асоціації преси за видатні професійні досягнення. Перед доленосною для неї зустріччю з наслідним принцом працювала ведучою щоденної програми новин на одному з іспанських телеканалів.

Знайомство Летісії з Філіпі Астурійським відбулося 2003 року. Летісія брала у принца інтерв'ю, ведучи журналістське розслідування, пов'язане з катастрофою танкера з нафтою. Після інтерв'ю принц попросив номер телефону ефектної брюнетки. Так почався таємний роман. Через кілька місяців Летісія звільнилася з телеканалу і вже невдовзі були оголошені заручини.

Новина про заручини принца Філіпа та жінки не з вищого світу викликала бурхливе обговорення в іспанських ЗМІ. Багатьом минуле майбутньої королеви Іспанії здавалося дуже туманним. Летісія офіційно була одружена зі своїм колишнім шкільним учителем, з яким, щоправда, через рік після весілля розлучилася. У той же час католицька церква не була проти шлюбу Летісії з принцом, оскільки її перший шлюб не був церковним.

22 травня 2004 року весілля Летісії та майбутнього іспанського короля Філіпа VI відбулося. Вінчання транслювалося на багатьох телеканалах. Усього ж цю подію побачила близько 1,5 мільярда людей. 2005 року у пари народилася донька Леонор, а 2007 року — Софія.

Ще до того, як стати королевою, принцеса Летісія здобула славу стрункої ефектної брюнетки з бездоганним стилем. Але іспанська преса постійно обговорює як вміння нинішньої королеви вишукано вбиратися. Так, її двоюрідний брат, ймовірно, з корисливих причин, розповів репортерам про те, що принцеса після розлучення в 2000 році крутила один роман за іншим. Іншим «злочином» Летісії, який часто обговорює іспанська преса, стали походи до пластичного хірурга. Як тільки Летісія стала принцесою, вона почала виправляти свою зовнішність. І з того часу зі сторінок бульварних видань не сходить тема появи у Летії то «нового» носа чи підборіддя, а то й збільшених грудей.

Іспанське суспільство розділилося на два умовні табори. Одні підтримують Летисію, захоплюючись її стилем і твердим характером, і навіть тим, що вона веде звичайний для більшісті іспанських сімей спосіб життя: сама забирає дітей із школи, користується громадським транспортом тощо. Інші, навпаки, звинувачують у тому, що вона нібито плете інтриги у королівському палаці. Нерідко Летісію порівнюють з Кейт Міддлтон, знаходячи в їхній поведінці чимало спільного, але в той же час підкреслюючи помітні відмінності. Як би там не було, Летісія залишається у фокусі уваги не лише іспанської, а й європейської преси. Адже такі величні красуні на королівських подіумах справді зустрічаються не так часто…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.