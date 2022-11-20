22 листопада 2022

Багатьом з нас спадало на думку зробити навколишній світ чистішим і кращим. Для більшості ці думки і залишалися нереалізованим мріями. Для деяких вони згодом навіть набували якихось конкретних обрисів у вигляді добре прописаних, але так і не реалізованих планів. І лише разюче обмеженому числу мрійників вдавалося втілити в життя давно задумане. Саме до таких людей і належав англієць Брендон Грімшоу, який одного разу купив за 13 тисяч доларів крихітний безлюдний острів на Сейшелах і вирішив переїхати туди назавжди. На той час Брендону було майже сорок років. Він залишив роботу редактора невеликої провінційної газети і вирішив розпочати нове життя.

На острів, єдиним мешканцем якого став Грімшоу, вже років 50 не ступала нога людини. Як і належало справжньому Робінзону, Брендон незабаром знайшов собі компаньйона з мешканців невеликого рибальського поселення, розташованого на сусідньому острові. Його П'ятницю звали Рене Лафортеном. Разом з ним Брендон почав облаштовувати своє нове житло. В той час, коли Рене приїжджав на острів лише періодично, Брендон жив на ньому десятиліттями, нікуди не їдучи. Самотужки.

За наступні тридцять з лишком років Грімшоу та Лафортен посадили своїми руками 16 тисяч дерев та облаштували майже 5 кілометрів мальовничих стежок. Коли 2007 року Рене Лафортен пішов у інший світ, 81-річний Брендон залишився на острові зовсім один. Йому вдалося завезти на свій маленький на острів близько двох тисяч нових видів птахів і підгодувати більше сотні гігантських черепах, які в іншому світі (включно з Сейшелами) вже були чи не на межі зникнення. За твердженням фахівців, завдяки зусиллям Грімшоу на колись пустельному острівці зараз мешкає майже дві третини фауни Сейшельських островів. Занедбаний клаптик землі перетворився на справжній рай.

Коли принц Саудівської Аравії запропонував Брендону Грімшоу за острів 50 мільйонів доларів, той на подив від таких величезних грошей відмовився: «Не хочу, щоб у багатіїв мій острів став місцем для безцільного проведення часу. Найкраще нехай він буде національним парком, яким зможе насолоджуватися кожен охочий». І він свого домігся — у 2008 році острів справді був оголошений національним парком.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.