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Книга рецептів

Макарони з сиром від Володимира Ярославського — страва, яка сподобається і дорослим, і дітям

15:52 26 листопада 2022
Макарони з сиром

Суддя проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Володимир Ярославський, який раніше розкрив секрет справжніх пампушок, поділився в Instagram рецептом приготування макаронів з сиром.

«Ми усі любимо макарони та сир. А ця страва — якраз має привести в захват і дорослих і дітей — маленькі макарони у кремово-сирному соусі, які легко може приготувати кожен!» — написав він.

Інгредієнти:

400 г макаронів (беріть маленькі)
600 г молока
100 г вершків
45 г борошна
45 г вершкового масла
Сіль, мускатний горіх
200+100г сиру Чедер

За бажанням ще можна додавати гірчицю (і навіть зернову), копчену паприку або гострий перець.

Спосіб приготування:

Спочатку робимо соус. Вершкове масло топимо у сотейнику, коли воно починає смажитись, додаємо борошно і досить добре помішуючи смажимо суміш на середньому вогні до побіління борошна і навіть трохи більше — поки почне змінюватись колір ближче до карамельного. Знімаємо з вогню.
Коли борошно охолоне, додаємо до нього 100 мл молока і просто перемішуємо. Окремо нагріваємо свіже доведене до кипіння молоко з вершками, тоді вже додаємо молоко з борошном і заварюємо соус — Бешамель! Треба довести суміш, добре помішуючи, до кипіння і зняти з плити.
Прямо одразу у соус додаємо сіль, тертий мускатний горіх і тертий сир чедер 200 г, помішуємо поки він не розтане.
Окремо у киплячу підсолену воду кидаємо макарони і варимо по часу, який вказаний на пачці. Зливаємо через сито. У соус додаємо гарячі макарони, перемішуємо, кладемо у ємність для запікання, ще натираємо зверху сиру і запікаємо до рум’яної скоринки! Все — можна їсти! Подаємо як гарнір або самостійну страву!

Як писали «ФАКТИ», раніше Володимир Ярославський поділився рецептом корисного печива з вівсянкою, бананами та шоколадом.

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