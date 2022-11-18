Корисно та смачно: вівсяне печиво з бананом за рецептом судді «МастерШефа»

Суддя проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Володимир Ярославський, який розкрив секрет справжніх пампушок, поділився у соцмережі рецептом корисного печива з вівсянкою, бананами та шоколадом.

— Це корисне печиво, яке їм на сніданок перед спортивним залом, — зазначає Володимир, який слідкує за своєю вагою. — А для вас це ще може бути смачною ідеєю для дітей, які не бажають їсти вівсянку! Шоколад можете брати на свій смак! Також можна додавати різні спеції до смаку! Банани найкраще смакують після заморозки, але і просто перезрілі підійдуть.

Вівсяне печиво

Інгредієнти:

Банани — 2 штуки

вівсянка — 70 грамів

шоколад — 50 грамів

какао-масло — 25 грамів

горіхи та сухофрукти — на вибір

Приготування:

М'якуш двох бананів добре розім'яти виделкою. Додати вівсянку і дати настоятись хвилин 15−20, потім суміш викласти у вигляді печива з маленьким вглибленням по середині на пергамент.

За цей час увімкнути духовку на 180, коли нагріється — випікати приблизно 20 хвилин.

Розтопити чорний шоколад разом з какао-маслом (можна використати або водяну баню, або мікрохвильову піч). Готові вироби вийняти з духовки, дати охолонути, у вглиблення налити трохи шоколадної суміші й поверх покласти горіхи та сухофрукти.

Як охолоне, їсти можна навіть з молоком. Воно не дуже сухе, веганське і зручно взяти з собою!