Польща з воротарем-героєм та дебютним голом Левандовські здолала мільйонерів із Саудівської Аравії: відеоогляд матчу ЧС-2022

У суботу, 26 листопада, стартувала програма 2-го туру чемпіонату світу з футболу в квартеті С, де на старті Саудівська Аравія сенсаційно перемогла збірну Аргентини з Ліонелем Мессі на чолі (2:1).

ЧС-2022. Група С. 2-й тур

Польща — Саудівська Аравія — 2:0

Голи: Зелінські (39), Левандовські (82).

На 45+1-й хвилині Аль-Давсарі (Саудівська Аравія) не реалізував пенальті.

На поєдинок на стадіоні «Едьюкейшн сіті» в Ер-Райяні суперники виходили у статусі команд, які посідали два перші рядки в турнірній таблиці групи (поляки в 1-му турі зіграли внічию з Мексикою — 0:0).

Більше того, футболістів арабської збірної після стартового тріумфу щедро обдарували на батьківщині. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман аль-Сауд подарував кожному гравцеві автомобіль Rolls Royce Phantom (за 600 тисяч доларів), а держава преміювала кожного футболіста 2,5 млн в американській валюті.

Сам поєдинок вийшов на диво — з купою гольових моментів та шикарною інтригою. Мабуть, головним героєм матчу став голкіпер поляків Щенсни, який не лише наприкінці першого тайму блискуче зреагував на удар з пенальті та добивання, але ще кілька разів рятував «Кадру» після ударів суперника. Збірна Саудівської Аравії, яка знову приємно здивувала своєю грою, завдала по воротах поляків 16 ударів (5 у площину воріт), але повторити свій «аргентинський» подвиг не зуміла.

Поляки били не так часто (лише три удари у площину воріт), але влучно, і в підсумку точні удари Зелінські та Левандовські, котрий нарешті забив свій дебютний м'яч на чемпіонатах світу, принесли підопічним Чеслава Міхневича першу перемогу на ЧС-2022. До речі, поляки у другому турі групової стадії світових першостей не вигравали з далекого 1986 року.

1:0 Зелінські (39-а хв.)

2:0 Левандовські (82-а хв.)

Становище команд: 1. Польща — 4 очки (2 матчі; різниця м'ячів — 2:0); 2. Саудівська Аравія — 3 (2; 2:3); 3. Мексика — 1 (1; 0:0); 4. Аргентина — 0 (1; 1:2).

В іншому поєдинку у групі 26 листопада зустрінуться (о 21:00) Аргентина та Мексика.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Австралія відсвяткувала першу за 12 років перемогу на чемпіонатах світу.

Фото fifa.com

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