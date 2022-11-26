Австралія здобула першу за 12 років перемогу на чемпіонатах світу: відеоогляд матчу ЧС-2022

У суботу, 26 листопада, матчем на стадіоні «Аль-Джануб» в Аль-Вакрі на чемпіонаті світу з футболу стартував 2-й тур у квартеті D.

ЧС-2022. Група D. 2-й тур

Туніс — Австралія — 0:1

Гол: Дюк (23).

Обидві команди нечасто балують своїх уболівальників перемогами на світових першостях. Ось і в Катарі Туніс на старті зіграв унічию з Данією (0:0), а представники Зеленого континенту, головний тренер яких викреслив зі списку збірної власного зятя, у 1-му турі були розгромлені чинним чемпіоном світу Францією (4:1).

Більше того, «Орли Карфагена» не знали смаку перемог на трьох світових першостях поспіль, поки на ЧС-2018 не перемогли Панаму (2:1), а безвиграшна серія Австралії перед протистоянням з представником Чорного континенту налічувала сім зустрічей. Одним словом, у суперників був шанс виправити свої турнірні справи у протистоянні з близьким за класом опонентом.

І цим шансом скористалася Австралія, яка здобула свою першу за 12 років перемогу на світових першостях. Вирішальний м'яч (50-й на турнірі) в середині першого тайму забив гравець японського клубу «Фаджіано Окаяма» Дюк, котрий став першим на ЧС-2022 гравцем другого дивізіону, який вразив ворота суперника.

Становище команд: 1. Франція — 3 очки (1 матч; різниця м'ячів — 4:1); 2. Австралія — 3 (2; 2:4); 3. Данія — 1 (1; 0:0); 4. Туніс — 1 (2; 0:1).

В іншому поєдинку у квартеті D 26 листопада (о 18:00) зіграють Франція та Данія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірні Англії та США не визначили переможця у матчі ЧС-2022.

Фото fifa.com

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