У суботу, 26 листопада, ще у двох квартетах відбудуться поєдинки 2-го туру чемпіонату світу з футболу в Катарі.

У групі С поляки зіграють на арені «Едьюкейшн сіті» в Ер-Райяні проти, мабуть, поки що головної сенсації ЧС-2022 Саудівської Аравії, яка обіграла на старті команду Ліонеля Мессі (2:1), а Аргентина без права на помилку на Національному стадіоні в Лусаїлі зустрінеться з Мексикою, в активі якої одне очко.

У квартеті D Туніс після нічиєї з данцями на стадіоні «Ель-Джануб» в Ель-Акрі зробить спробу взяти три очки в грі аутсайдером Австралією, а Франція, що блискуче стартувала на турнірі (4:1 з австралійцями), у першому на ЧС-2022 протистоянні європейських збірних поміряється силами з Данією.

ЧС-2022. 2-й тур

26 листопада (субота)

Група С

Польща — Саудівська Аравія 15:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Аргентина — Мексика 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

Група D

Туніс — Австралія 12:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Франція — Данія 18:00 «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне». Спорт"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іран завдяки голам на 98-й та 101-й хвилинах переміг на ЧС-2022 кривдника України.

Фото fifa.com

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