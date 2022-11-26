Принц Гаррі був «розчарований», що родичі не змогли побачити схожість Меган і Діани

Коли журналіст-розслідувач Том Бауер випустив свою книгу «Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами» на початку цього року, з'явилася низка шокуючих тверджень про подружжя. Однією з найцікавіших історій було те, як принц Гаррі сподівався, що дві сестри та найкраща подруга Діани побачать схожість, яку, на його думку, Меган мала з його матір'ю — і як він був «розчарований», коли вони цього не зробили, повідомляє Mirror. Окрім цього тривожного моменту для принца Гаррі, Бауер припускає, що брата Діани, графа Спенсера, попросили поговорити з племінником про його близькість з Меган.

Автор стверджує, що граф Спенсер, леді Сара МакКоркодейл і баронеса Джейн Феллоуз та її подруга Джулія Семюел не тільки не побачили схожості між Меган і покійною матір'ю Гаррі, на що, як повідомляється, сподівався принц, але й вважали, що їй буде важко вписатися в королівську родину. Бауер писав: «Оскільки стаття в Vanity Fair посилила підозри Кембриджських щодо Меган, актриса виявила, що її сусідка в Кенсінгтонському палаці має ще менше часу для неї».

На той час Гаррі познайомив Меган з двома сестрами Діани, Джейн і Сарою, та її найкращою подругою Джулією Семюел. Гаррі припускав, що сім'я і друзі Діани побачать схожість між Діаною і його нареченою.

«Ніхто не погодився, що його мати має щось спільне з його дівчиною. Ще більш дискомфортним для нього було те, що вони вважали, що Меган не впишеться в королівську сім'ю. Їх занепокоєння озвучив Чарльз Спенсер, брат Діани. Тричі одружений, Спенсер застеріг племінника, щоб той переглянув свій поспіх з одруженням. Його порада викликала гірку реакцію».

Однак Бауер стверджує, що не тільки граф Спенсер відкрито висловлював свою стурбованість з приводу відносин Гаррі і Меган, що зароджуються. Він написав, що колишній агент Меган, Джина Нелторп-Коун, сказала актрисі, що вона «не зможе більше зніматися в кіно», оскільки її пріоритетом є королівське життя.

Нагадаємо, очікувана книга принца Гаррі побачить світ 10 січня 2023 року.

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