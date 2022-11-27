«Гасили» рашистів на повну: за добу ліквідовано ще 600 окупантів

Українські військові минулої доби ліквідували ще 600 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф втратила у війні вже близько 87 310 військових убитими.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім живої сили, загальні бойові втрати противника за період з 24 лютого по 27 листопада орієнтовно склали:

танків — 2905 (+4 за добу),

бойових броньованих машин — 5856 (+8),

артилерійських систем -1897 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1555 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн — 4412 (+6).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

У коментарях українці дякують воїнам за добре зроблену роботу, а також висловлюють надію, що незабаром кількість ворожих втрат перевищить сто тисяч, а потім взагалі в росії закінчаться всі «мобики» і «чмобики», і війна закінчиться сама собою.

Нагадаємо, українські ракетники та артилеристи минулої доби вразили два пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також один інший важливий об'єкт противника.

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