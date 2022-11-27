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Суспільство та люди

Збільшилося навантаження на систему: чому в Києві діють відключення світла

11:17 27 листопада 2022
Збільшилося навантаження на систему: чому в Києві діють відключення світла

У неділю, 27 листопада, у Києві, керівництво якого напередодні різко розкритикував президент Зеленський, діють відключення електрики. Це пов'язано із навантаженням на систему, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КГВА).

«Станом на 10:30 збільшилося навантаження на систему електропостачання. Тому діють відключення електроенергії», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 26 листопада знеструмленими в режимі аварійних відключень залишалися 130 тисяч жителів столиці. Водночас водопостачання вдалося відновити в повному обсязі, запуск теплопостачання триває. Мобільний зв'язок наразі доступний практично у всіх районах Києва, проте ймовірність локальних проблем у місцях без електрики існує.

А в Центрі громадського здоров'я України надали рекомендації, як правильно зберігати продукти за тривалого відключення електрики.

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