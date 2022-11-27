- 11:34 «Кожен постріл ракет наближає росію до поразки. І путін це знає. І годинник тікає. Тікає в холодному самотньому бункері», — Сергій Фурса
- 10:57 За кілька тижнів в Україні може настати повний блекаут, — представник міноборони Австрії
- 10:55 Слухати на ніч: Леся Нікітюк випустила заспокійливу патріотичну мантру
- 10:27 Частина українських пенсіонерів може розраховувати на надбавку у 20 відсотків: кого це стосується
- 09:59 «росія не поспішає, вона готова страждати довше»: міністр оборони Естонії попереджає, що для України небезпека ще не минула
- 09:27 Овнам потрібно бути обережнішими з грошима, а Козерогам варто побоюватися провокацій: гороскоп на 28 листопада 2022 року
- 08:58 Російські окупанти обстрілюють населені пункти, перекладаючи відповідальність на ЗСУ, — Генштаб
- 08:35 28 листопада — перший день Різдвяного посту: що категорично не можна робити і на які прикмети звернути увагу
- 08:06 Буде так само складно: Зеленський попередив про новий ракетний удар, що готується по Україні.
- 08:03 Де дивитися онлайн Бразилія — Швейцарія: розклад трансляцій матчів ЧС-2022 28 листопада
- 00:12 Футбольні пристрасті на ЧС-2022 стали причиною найбільших вуличних заворушень у Бельгії
- 27.11 23:02 Іспанія у день народження померлої дочки Луїса Енріке не втримала перемогу над Німеччиною: відеоогляд матчу ЧС-2022
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1982
Скульптор: Salvador Debon
Розмір: 42×56 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Американський актор Пол Вокер прославився завдяки головній ролі в кіносеріалі «Форсаж». Але за злою іронією долі, знявшись у фільмах, що популяризували спортивні машини та автомобільні перегони, 30 листопада 2013 року актор розбився з другом саме на спортивному автомобілі. На жаль, доля виявилася не дуже прихильною до талановитого хлопця.
Завдяки тому, що мати Пола Уокера, Шеріл, була моделлю, акторська кар'єра хлопчика розпочалася дуже рано. Вже у 2 роки Пол знявся у рекламі підгузків. Потім були зйомки в багатьох інших рекламних роликах і телесеріалах. У 13 років Пол зіграв свою першу роль у великому кіно — у фільмі «Монстр із шафи».
Якби любов до акторського ремесла не взяла гору, то Пол Вокер цілком міг би стати морським біологом, як і його кумир Жак-Ів Кусто. А ще однією з найбажаніших ролей для Пола Уокера була роль Енакіна Скайуокера із «Зоряних війн». Він навіть пробувався на цю роль, але, на жаль, її так і не отримав.
У 2001 році Пол Вокер був включений до списку найкрасивіших людей світу. Він, до речі, був не лише талановитим актором та гарним хлопцем, а й досить успішним спортсменом. З дитинства захоплювався боротьбою, часто брав участь у змаганнях і навіть був удостоєний пурпурового поясу з бразильського джиу-джитсу.
Пол Вокер буквально з дитинства цікавився автомеханікою та автомобілями. Ставши дорослішим, він навіть взяв участь у серії автомобільних перегонів Redline Time Attack. А ще Пол захоплювався серфінгом. Навичками прекрасного плавця він зміг блиснути у фільмі «Ласкаво просимо до раю!», де разом із Джесікою Альбою зіграв головну роль.
Вокер активно займався благодійністю. Він був учасником Фонду захисту риби-мечу. У 2010 році допомагав жертвам землетрусу в Чилі, заснував медичну благодійну організацію Reach Out Worldwide. До речі, повертаючись із чергової благодійної зустрічі цієї організації, Пол Вокер разом зі своїм другом і потрапили в автомобільну аварію, в якій, на жаль, вижити не вдалося нікому.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Слухає землю, щоб визначити, де знаходяться ворожі гармати і танки в радіусі 20 кілометрів: українські науковці створили унікальну систему
Вітер: 1 м/с Пн
Тиск: 757 мм