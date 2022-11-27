28 листопада 2022

Американський актор Пол Вокер прославився завдяки головній ролі в кіносеріалі «Форсаж». Але за злою іронією долі, знявшись у фільмах, що популяризували спортивні машини та автомобільні перегони, 30 листопада 2013 року актор розбився з другом саме на спортивному автомобілі. На жаль, доля виявилася не дуже прихильною до талановитого хлопця.

Завдяки тому, що мати Пола Уокера, Шеріл, була моделлю, акторська кар'єра хлопчика розпочалася дуже рано. Вже у 2 роки Пол знявся у рекламі підгузків. Потім були зйомки в багатьох інших рекламних роликах і телесеріалах. У 13 років Пол зіграв свою першу роль у великому кіно — у фільмі «Монстр із шафи».

Якби любов до акторського ремесла не взяла гору, то Пол Вокер цілком міг би стати морським біологом, як і його кумир Жак-Ів Кусто. А ще однією з найбажаніших ролей для Пола Уокера була роль Енакіна Скайуокера із «Зоряних війн». Він навіть пробувався на цю роль, але, на жаль, її так і не отримав.

У 2001 році Пол Вокер був включений до списку найкрасивіших людей світу. Він, до речі, був не лише талановитим актором та гарним хлопцем, а й досить успішним спортсменом. З дитинства захоплювався боротьбою, часто брав участь у змаганнях і навіть був удостоєний пурпурового поясу з бразильського джиу-джитсу.

Пол Вокер буквально з дитинства цікавився автомеханікою та автомобілями. Ставши дорослішим, він навіть взяв участь у серії автомобільних перегонів Redline Time Attack. А ще Пол захоплювався серфінгом. Навичками прекрасного плавця він зміг блиснути у фільмі «Ласкаво просимо до раю!», де разом із Джесікою Альбою зіграв головну роль.

Вокер активно займався благодійністю. Він був учасником Фонду захисту риби-мечу. У 2010 році допомагав жертвам землетрусу в Чилі, заснував медичну благодійну організацію Reach Out Worldwide. До речі, повертаючись із чергової благодійної зустрічі цієї організації, Пол Вокер разом зі своїм другом і потрапили в автомобільну аварію, в якій, на жаль, вижити не вдалося нікому.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.