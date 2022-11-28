«Необхідно вимагати письмову відмову»: як працевлаштуватись, якщо з попередньої роботи не звільнили

Через активні військові дії багато роботодавців змінили умови організації праці та призупинили на час воєнного стану дію трудових договорів або оголосили простій. Чи можливо в таких випадках працівникам знайти іншу у роботу та працевлаштуватися, якщо вони не звільнені з попереднього місця? Відповідь дали у «Юридичному пораднику для ВПО».

«Працівники, які не звільнені з основного місця роботи, але не зайняті виконанням роботи на такому робочому місці, мають повне право влаштуватись за сумісництвом на повну ставку. В тому числі до державного чи комунального підприємства за умови, що колективним трудовим договором на такому підприємстві не передбачено обмежень щодо сумісництва. Скористатися таким правом можна у випадку: оголошення за основним місцем роботи простою; перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати («за свій рахунок) на період воєнного стану; призупинення дії трудового договору».

Однак, кажуть юристи, обмеження щодо сумісництва можуть бути передбачені іншими законами, колективним договором або угодою сторін.

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції», не звільнені з основного місця роботи особи не можуть влаштуватися на державну службу.

«Якщо відповідні обмеження відсутні, але роботодавець відмовляється приймати працівника за сумісництвом, необхідно вимагати від нього письмову мотивовану відмову для подальшого звернення за захистом порушених прав до Держпраці або суду, оскільки така відмова є незаконною».

Раніше юристи розповіли, що пенсіонери мають право стати на облік у центрі зайнятості нарівні з безробітними. Правда, є нюанси.

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