Пенсіонери мають право стати на облік у центрі зайнятості нарівні з безробітними, але є нюанси

Пенсіонери, які шукають роботу, можуть звернутися по допомогу до центру зайнятості і стати на облік, але статус безробітного їм не нададуть — він надається особам працездатного віку до призначення пенсії. Тобто, без призначення відповідних виплат.

Як повідомляє видання «На пенсії», роботу для осіб похилого віку пропонують враховуючи попередню діяльність за професією (спеціальністю) з урахуванням здібностей, досвіду роботи та стану здоров’я. Під час воєнного стану ознайомитися з вакансіями у центрі зайнятості можна навіть не виходячи з дому. Ця інформація є на сайті Державної служби зайнятості в рубриці «Шукаю роботу», а також на порталі для пошуку роботи — «Єдиний портал вакансій».

Як пояснює незалежний консультант Сергій Коробкін, у разі офіційного працевлаштування пенсіонера про це обов’язково потрібно повідомити Пенсійний фонд, де мають припинити перераховування пенсії через зростання прожиткового мінімуму або підвищення мінімальної зарплати. Коли пенсіонер вирішить звільнитися, пенсію перерахують вже з урахуванням актуальнішого прожиткового мінімуму. Але якщо про офіційне працевлаштування не повідомити вчасно, то може виникнути «переплата», яку з пенсіонера почнуть вираховувати.

Пенсіонери-переселенці також можуть скористатися послугами центру зайнятості. Реєстрація громадян, які звертаються по сприяння у працевлаштуванні, проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання або перебування. Теж саме стосується і людей з інвалідністю. Наразі, наприклад, для осіб з робочою групою інвалідності наявні вакансії на посади: «асистент фармацевта», «оператор заправних станцій», «сестра медична», «лаборант», «провідний фахівець з публічних закупівель».

Особи пенсійного віку при особистому зверненні до центрів зайнятості можуть не брати документи — вся інформація про них є у Державному електронному реєстрі. Втім, паспорт, ідентифікаційний номер та пенсійне посвідчення можуть знадобитися.

Пенсіонерам зі статусом ВПО або особам з інвалідністю необхідно надати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

трудову книжку;

документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію);

за наявності — документи про стан здоров’я (свідоцтво про інвалідність, довідка МСЕК та індивідуальна програма реабілітації особи);

довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб).

Наразі роботодавці готові брати пенсіонерів на вакансії швачки (найбільше пропозицій), слюсаря, пекаря, мебляра, зварювальника, охоронця, оператора котельні (кочегара), автомеханіка, пакувальника на мінімальну зарплату у 6700 гривень, а оклад у середньому від 10 до 20 тисяч гривень на місяць пропонують швачкам, зварювальникам, пекарям та меблярам.

Із запитаннями щодо роботи центру зайнятості та прийому громадян можна звертатися на «гарячу лінію» Державного центру зайнятості — 0 (800) 337−020 або в обласні центри.

Раніше у ПФУ повідомляли, що за призначенням пенсії за віком можна звертатися у будь-який час після виникнення права на пенсію, але не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку. Тоді пенсія призначається від дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку. Пенсія за віком може призначатися й автоматично, якщо в Реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано на переведення в електронний вигляд трудову книжку).

Фото Pixabay

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