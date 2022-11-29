В Україні знизилися ціни на деякі фрукти: що подешевшало

Попри прогнози Нацбанку про те, що найближчими місяцями в Україні високими темпами зростатимуть ціни на продукти, у листопаді українські супермаркети оновили ціни на деякі овочі та фрукти.

За даними Мінфіну, середня вартість бананів впала з 63,45 грн/кг до 59,90 грн/кг. За однаковою ціною бананами торгують «Ашан», «Метро» та «Новус».

Індекс споживчих цін на банани у листопаді 2022 року склав 91,88%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зменшились на — 8,12%. У жовтні 2022 року цей індекс щодо попереднього місяця становив 113,53%.

Найбільше ціни знизилися на цитрусові.

Порівняно з минулим місяцем знизилися ціни на мандарини. Якщо у середньому в жовтні його можна було купити за ціною 100 грн, то до кінця листопада за кілограм мандаринів попросять 55,60 грн.

Крім того, індекс споживчих цін на мандарини у листопаді 2022 року склав 76,05%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зменшились на — 23,95%. У жовтні 2022 року цей індекс щодо попереднього місяця становив 133,82%.

Впала ціна і на лимони. Цей фрукт можна придбати у середньому за 59,72 грн. Індекс споживчих цін на лимони у листопаді 2022 року склав 89,53%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зменшились на — 10,47%. У жовтні 2022 року цей індекс щодо попереднього місяця становив 100,71%.

Апельсини в Auchan та Varus можна купити за найнижчою ціною — 59,90 грн. У середньому їхня ціна впала на 13 грн — з 78,27 грн до 64,80 грн за кілограм.

Індекс споживчих цін на апельсини у листопаді 2022 року склав 92,25%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зменшились на — 7,75%. У жовтні 2022 року цей індекс щодо попереднього місяця становив 98,99%.



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