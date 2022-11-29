Готуємося до холодної зими: як почистити дублянку та замшеву куртку в домашніх умовах

Дублянка — гарна та універсальна річ. Модники не виключають її зі свого гардеробу, адже вона завжди у тренді. При цьому підтримувати дублянку або замшеву куртку у відмінному стані досить непросто.

Прийнято віддавати такі речі наприкінці кожного сезону до хімчистки. Але можна привести їх у порядок й самостійно, пише «Стирочка».



Головним правилом при догляді за дублянкою з натуральних матеріалів та замші є те, що їх у жодному разі не можна прати.



Сухий спосіб підходить для того, щоб освіжити вид дублянки, прибрати катишки та дрібні забруднення. Для цього можна скористатися пилососом з насадкою для чищення меблів або спеціальною щіткою для замші. Для чищення у важкодоступних місцях можна використовувати звичайну гумку.

Також, чистити дублянку можна за допомогою манної крупи. Розстелити якусь річ на рівній поверхні, насипати на неї крупи та за допомогою махрової лазневої рукавички втирати крупу в поверхню. Для сильно забруднених місць (комір, рукави, кишені) маніпуляцію повторювати кілька разів, змінюючи манку у міру забруднення.

Чим можна почистити дублянку якщо на ній є жирна пляма? У такому разі можна скористатися картопляним або кукурудзяним крохмалем. Посипати його на пляму, трохи потерти й залишити на 2 години. Замість крохмалю можна використовувати зубний порошок.

Щоб почистити засалений комір, обробіть зубним порошком змішаним з нашатирним спиртом. Нанесіть суміш на забруднене місце і трохи потріть щіткою. Зубний порошок можна замінити на тальк або дитячу присипку. Після завершення обробки залишки суміші зітріть вологою ганчіркою та протріть паперовим рушником.

Застарілі плями можна вивести за допомогою гасу чи бензину. Змочіть у рідині ватяний тампон й протріть забруднення. Перед використанням цього методу слід перевірити його на непомітній частині виробу. Чищення бензином не підходить для дублянок світлих відтінків.

Оцет також чудовий засіб для чищення дублянок. Розведіть дві столові ложки столового оцту в 0,5 л води та акуратно нанесіть суміш на пляму за допомогою ватного диска.

Чорну або темну дублянку можна чистити, змішавши 4 частини води та 1 частину нашатирю, зволожте в цьому розчині губку та обробіть забруднення.

Щоб повернути одягу блиск, обробіть виріб оцтом, розведеним у воді (1 ст. л. оцту на 1 л. води). Після обробки промокніть вологі місця паперовими рушниками та дайте висохнути природним чином.

Якщо на світлій дублянці з'являється потемніння або жовті плями, їх можна видалити за допомогою перекису водню. У склянку з водою додайте одну чайну ложку перекису. В отриманому розчині змочіть ватяний диск йобробіть плями.

Ще один метод, який допоможе почистити світлу дублянку — це сода з молоком. Змішайте 1 ст. л. соди та склянку теплого молока й цією сумішшю обробіть пляму. Потім повторіть обробку оцтом й рушниками, як зазначено вище.

Зберігати дублянку потрібно чисту, суху та в спеціальному «чохлі, що дихає».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як почистити матрац від плям кави, вина, чаю та навіть крові.

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