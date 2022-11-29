Не гайте час: що робити, якщо взимку смартфон впаде в сніг

Попри те, що синоптики постійно попереджають українців про забаганки негоди, а також прогнозують, що зима буде малосніжною, все ж таки не варто виключати, що взимку може статися ситуація, коли смартфон суто випадково може впасти в сніг.

Особливо сумно це буде у тому випадку, якщо сніг перед цим був акуратно посипаний працівниками комунальних служб.

Що ж робити для того, щоб сніг й засоби для зникнення кучугур та льоду, що містяться у ньому, не зіпсували телефон?

Насамперед потрібно вимкнути та розібрати пристрій: зняти кришку та акумулятор, витягнути SIM-карту та картку пам'яті, пише lifehacker.

Телефон потрібно загорнути, по можливості, у суху тканину або в паперовий рушник.

Це підходить для пристроїв з батареєю, що знімається. Рушником промокніть внутрішню частину пристрою, щоб позбавитися води.



Пилососом можна обережно провести кілька разів біля всіх роз'ємів та динаміків — на невеликій відстані від пристрою. Феном краще не користуватися — він лише проштовхне воду далі у щілини.

Ще знадобиться силікагель (паперові пакетики з кульками, які кладуть у взуттєві коробки та банки з ліками). Покладіть смартфон у пластиковий пакет, обкладіть його з усіх боків пакетиками з силікагелем та залиште сушитися.

Якщо силікагель знайти не вдалося, покладіть смартфон у чашу з рисом й повертайте кожні кілька годин. В обох випадках просушування варто продовжувати щонайменше добу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як можна зарядити телефон, якщо у будинку відключили електрику.

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