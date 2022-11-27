На столицю насуваються снігопад та морози: що потрібно обов'язково мати у багажнику автомобіля

В Україні у другій половині дня у неділю, 27 листопада, а також у понеділок можливий мокрий сніг з дощем. Про це попереджає столична влада.



Крім того, вже з середини наступного тижня температура опуститься до -2°C вдень та -5°C вночі.



Як водіям доукомплектувати автомобіль для того, щоб уникнути екстремально складних ситуацій, пише Аuto.24.



«Додаткова зимова комплектація знадобиться у першу чергу тим, хто звик виходити зі складної ситуації самотужки. Але врахуйте, що в деяких випадках іншого варіанту може і не бути — водієві доведеться розраховувати виключно на власні сили, і навіть телефон надійного друга чи служби асистансу не допоможе», — йдеться у статті.



Щоб поїздки протікали у штатному режимі, у машині потрібно мати:

- рукавички, краще шкіряні або замшеві;

- щітку для того, щоб очищати від товстого шару снігу вікна та дах;

- скребок — здирати кригу;

- рідину-розморожувач;

- лопату металеву;

- ліхтарик;

- сухий пісок — рушити з місця на зледенілій ділянці дороги;

- плед;

- трос;

- кабелі для «підкурювання».

Для тих, хто вирушає у далекі подорожі або часто їздить безлюдною місцевістю, бажано також мати:

- бустер-повербанк для автомобільного акумулятора;

- зарядний пристрій для акумулятора;

- повербанк або зарядний пристрій для телефону;

- ланцюги для коліс або протибуксувальні браслети;

- каністру з паливом.

Нагадаємо, в Україні готують закон, що дозволяє керувати транспортними засобами особам, які досягли 16-річного віку.

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