На столицю насуваються снігопад та морози: що потрібно обов'язково мати у багажнику автомобіля
В Україні у другій половині дня у неділю, 27 листопада, а також у понеділок можливий мокрий сніг з дощем. Про це попереджає столична влада.
Крім того, вже з середини наступного тижня температура опуститься до -2°C вдень та -5°C вночі.
Як водіям доукомплектувати автомобіль для того, щоб уникнути екстремально складних ситуацій, пише Аuto.24.
«Додаткова зимова комплектація знадобиться у першу чергу тим, хто звик виходити зі складної ситуації самотужки. Але врахуйте, що в деяких випадках іншого варіанту може і не бути — водієві доведеться розраховувати виключно на власні сили, і навіть телефон надійного друга чи служби асистансу не допоможе», — йдеться у статті.
Щоб поїздки протікали у штатному режимі, у машині потрібно мати:
- рукавички, краще шкіряні або замшеві;
- щітку для того, щоб очищати від товстого шару снігу вікна та дах;
- скребок — здирати кригу;
- рідину-розморожувач;
- лопату металеву;
- ліхтарик;
- сухий пісок — рушити з місця на зледенілій ділянці дороги;
- плед;
- трос;
- кабелі для «підкурювання».
Для тих, хто вирушає у далекі подорожі або часто їздить безлюдною місцевістю, бажано також мати:
- бустер-повербанк для автомобільного акумулятора;
- зарядний пристрій для акумулятора;
- повербанк або зарядний пристрій для телефону;
- ланцюги для коліс або протибуксувальні браслети;
- каністру з паливом.
Нагадаємо, в Україні готують закон, що дозволяє керувати транспортними засобами особам, які досягли 16-річного віку.
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