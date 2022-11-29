«Чергова злочинна імітація бурхливої діяльності»: «кримські ботаніки» в Дамаску

Влітку 2022 року російські спецслужби заявили про незаконне «відкриття» в Дамаску так званого «представництва» Нікітського ботанічного саду, злочинно «націоналізованого» агресором у 2014 році. «Головою представництва» обрали Сергія Хохлова та його фіктивного «заступника» Олександра Гриба. Вказувалося, що «начальник» справді раніше працював у ботанічному саду, в ялтинській Нікіті у напрямку хвороб оливкових дерев, про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

«Тепер Хохлов дав «інтерв'ю» підконтрольним агресору кримським «медіа», в якому спробував довести «важливість та корисність» роботи свого фейкового «представництва» в Сирії.

Замість обіцяних «досліджень і робіт» у зруйнованій війною та злочинами режиму Асада Латакії, де клімат і рослинність дещо схожі з кримськими, фейкове «представництво» зараз «орендує невеликий офіс у Дамаску» і колись «потім» планує «переїхати до приміщень місцевого університету». Хохлов прямо констатує відсутність у сучасній Сирії і наукових кадрів, і дослідницької бази, але причини такого колапсу назвати, очевидно, «соромиться». Ніяких робіт з тематики ботанічного саду «господарство Хохлова» робити навіть не планує; при цьому сам «ботанік» та його куратори зі спецслужб все ж таки знайшли собі в Дамаску невибагливе джерело доходів. Як заявив вказаний Хохлов, його певне обладнання нібито «дозволить сирійцям перевіряти свою експортну продукцію (фрукти, овочі, ягоди)», тобто відслідковувати, щоб вона відповідала російським державним стандартам".

За словами експертів, фактично «представництво» планує зайнятися корупційною схемою «сертифікації» аграрної експортної продукції із Сирії, про яку багато років захоплено розповідає російська пропаганда. Другим завданням «представництва» в «інтерв'ю» був позначений пошук сирійців для їх навчання в «кримських і севастопольських університетах».

«Таким чином злочинна пропагандистська акція агресора з фейковим „представництвом ботанічного саду“ традиційно закінчилася бурхливою імітацією активної діяльності, з елементами корупції та агентурної роботи російських спецслужб».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про сирійського лікаря, який декілька років тому втік від війни в Україну.

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram