У середу 30 листопада за підсумками поєдинків 3-го туру в групах С і D визначаться ще дві пари плей-оф 22-го за ліком чемпіонату світу з футболу в Катарі.

У квартеті С на вихід з групи все ще претендують усі чотири команди. Польща та Аргентина з Робертом Левандовські та Ліонелем Мессі на вістрі атак змагатимуться на світовій першості вперше з ЧС-1978 (тоді південноамериканці здолали суперника — 2:0 і пізніше стали чемпіонами). І якщо нічия точно виведе «Кадру», яка обіграла у другому турі Саудівську Аравію з групи, то чемпіонам Південної Америки, які зганьбилися на старті, продовження боротьби на турнірі може гарантувати лише перемога. Та й Саудівська Аравія з Мексикою ще не збираються їхати додому.

Становище команд: Польща — 4 очки (різниця м'ячів — 2:0); 2. Аргентина — 3 (3:2); 3. Саудівська Аравія — 3 (2:3); 4. Мексика — 1 (0:2).

А ось у групі D вакантною залишається лише одна перепустка до плей-оф, оскільки Франція достроково забезпечила собі вихід з групи. Данія вірить у свою перемогу над Австралією і сподівається, що чинні чемпіони світу не підійдуть абияк до матчу з Тунісом.

Становище команд: 1. Франція — 6 очок (різниця м'ячів — 6:2); 2. Австралія — 3 (2:4); 3. Данія — 1 (1:2); 4. Туніс — 1 (0:1).

ЧС-2022. 3-й тур

30 листопада (середа)

Група С

Польща — Аргентина 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

Саудівська Аравія — Мексика 21:00 «MEGOGO. Футбол»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне». Спорт"

Група D

Туніс — Франція 17:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Австралія — Данія 17:00 «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне». Спорт"

Нагадаємо, що до плей-оф чемпіонату світу, окрім Франції, достроково пробилися Бразилія та Португалія, а за підсумками групового турніру — Нідерланди та Сенегал, а також Англія та США.

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