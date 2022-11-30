Швидкий медовик на сковорідці: під силу кожній господині
Існує безліч рецептів медовиків, але коли нема світла, а є газ, і хочеться смачненького, кулінарка Світлана Виборнова радить приготувати цей десерт. Виходить дуже смачний і пухкий, і не скажеш, що коржі пеклися не в духовці.
Тісто:
- 3−4 ст. л. меду,
- 1 ч. л. з чубком соди,
- 110 г масла,
- 3 яйця,
- 100 г цукру,
- 200 г борошна
Крем:
- 200 г сметани,
- 200 г згущеного молока,
- 1 пачка згущувача для сметани
Приготування:
Мед і соду нагріти на маленькому вогні до збільшення в об'ємі і утворення карамельного кольору. Зняти з вогню і додати масло, перемішати до однорідності, дати охолонути до кімнатної t°.
Яйця збити з цукром, влити суміш меду з маслом, додати борошно, добре перемішати. Сковорідку нагріваємо на маленькому вогні, наливаємо тісто і смажимо під кришкою 3−4 хвилини з однієї сторони і 1−2 хвилини з другої. Перевертати обережно, коржі дуже ніжні.
Крем: збити сметану, згущувач, згущенку.
Змастити коржі (десь по 2 ст. л. крему на корж), змастити верх і краї, і посипати потертим коржем.
Нагадаємо ще один рецепт медовика без випікання у духовці від Лізи Глінської.28
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram