Швидкий медовик на сковорідці: під силу кожній господині

Існує безліч рецептів медовиків, але коли нема світла, а є газ, і хочеться смачненького, кулінарка Світлана Виборнова радить приготувати цей десерт. Виходить дуже смачний і пухкий, і не скажеш, що коржі пеклися не в духовці.

Тісто: 3−4 ст. л. меду,

1 ч. л. з чубком соди,

110 г масла,

3 яйця,

100 г цукру,

200 г борошна Крем: 200 г сметани,

200 г згущеного молока,

1 пачка згущувача для сметани

Приготування:

Мед і соду нагріти на маленькому вогні до збільшення в об'ємі і утворення карамельного кольору. Зняти з вогню і додати масло, перемішати до однорідності, дати охолонути до кімнатної t°.

Яйця збити з цукром, влити суміш меду з маслом, додати борошно, добре перемішати. Сковорідку нагріваємо на маленькому вогні, наливаємо тісто і смажимо під кришкою 3−4 хвилини з однієї сторони і 1−2 хвилини з другої. Перевертати обережно, коржі дуже ніжні.

Крем: збити сметану, згущувач, згущенку.

Змастити коржі (десь по 2 ст. л. крему на корж), змастити верх і краї, і посипати потертим коржем.

Нагадаємо ще один рецепт медовика без випікання у духовці від Лізи Глінської.

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