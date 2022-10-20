Шоколадний медовик з вишнею: порадуйте рідних на вихідні ніжним тортиком

Це найніжніший і найсмачніший медовик, який ви коли-небудь куштували. Абсолютно кожен гурман має його спробувати, впевнена фудблогерка Юлія Сімончук.

Коржі:

масло — 130 г

цукор — 200 г

яйця — 2 шт.

мед — 90 г

борошно — 400 г

какао — 60 г

розпушувач — 1 ч. л.

сода — 1 ч. л.

Вишневий шар:

вишня — 250 г

цукор — 70 г

крохмаль кукурудзяний — 20 г

сік лимона — 1 ст. л.

Крем:

вершковий сир — 350 г

вершки 33% - 250 г

цукрова пудра — 70 г

Приготування

Змішуємо цукор, масло, мед і ставимо на парову баню до розчинення цукру. Окремо збиваємо вінчиком яйця й тонкою цівкою вливаємо в масу, що на паровій бані, постійно помішуючи. Далі додати соду з розпушувачем, мішати постійно, маса буде збільшуватися в об"ємі, світліти (цей процес триває прибл. 5−7 хв.)

Зняти з вогню, додати просіяне борошно, змішане з какао. Замісити тісто, перемішуючи ложкою до однорідності. Тісто буде дещо липке. Перекласти на харчову плівку й на годину помістити в холодильник.

Дістаємо, ділимо на 14 кульок. Розкачуємо на листку пергамента (прикривши зверху листом пергаменту) площею трохи більшою за 16 см, робимо проколи виделкою та випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці до готовності. Корж відразу після випікання вирізаємо під потрібний діаметр, обрізані краї перетираємо на крихту для посипання.

Вишневий шар

Крохмаль залити водою, перемішати. Додати лимонний сік. Вишні перетерти блендером, додати цукор і поставити на вогонь до розчинення цукру. Додаємо сюди крохмаль і проварюємо до загустіння. Знімаємо з вогню. Даємо трохи охолонути та перекладаємо у кондитерський мішок.

Крем

Холодні вершки та холодний вершковий крем поміщаємо в посуд, додаємо цукрову пудру та збиваємо спочатку на малих обертах міксера, поступово збільшуючи, поки крем стане густим та стабільним.

Збираємо торт: корж промащуємо кремом, поверх нього викладаємо вишневий шар у вигляді спіралі, знову корж і т. д. Затискаємо торт кільцем, злегка притискаємо та ставимо в холодильник на кілька годин. Дістаємо, намащуємо кремом верх і боки, присипаємо крихтою, за бажанням прикрашаємо.

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