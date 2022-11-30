Справжній альпініст шевелить пальцями ніг навіть уві сні. Є такий напівжарт. Адже саме вони мерзнуть першими і найбільше — це всі ви знаєте з власного досвіду. Відомий український альпініст, перша людина у світі, яка підняла криптовалюту на Еверест, Тарас Поздній дав декілька коротких порад, щоб менше мерзли ноги.

«Взуття завжди міряємо на найбільш товсті шкарпетки, з якими будемо його носити. Можна навіть на дві пари. Між великим пальцем та носком черевика має бути біля 5 міліметрів зазору (для гір взуття вибирають на 1−1,5 розміри більші), але при цьому в зашнурованому вигляді п’ятка не має гуляти. Не забуваємо, що колодка має підходити під ногу. Наприклад, в мене нога досить широка і часто взуття давить по бокам, навіть якщо по довжині воно добре. Це не тільки спричиняє дискомфорт, а й погіршує кровопостачання. Погане кровопостачання — сильніше мерзнуть ноги».

Шкарпетки альпініст радить краще вдягати одні теплі — з вовни або синтетики. Але, якщо достатньо теплих шкарпеток у вас немає, можете вдягнути дві пари, головне щоб ступня при цьому почувала себе вільно і не була пережатою.

«Якщо потрібно зробити вибір — дві пари шкарпеток і тісно, чи одна пара і комфортно — я завжди виберу другий варіант. Але під час довгого перебування в стані спокою — сидіння, чи стояння ноги все одно будуть мерзнути. Один з крайніх варіантів — це використовувати хімічні грілки. Однієї грілки вистачає до 6−8 годин роботи. Простіший варіант — це додати трохи активності. Поприсідайте, пострибайте, поробіть махи ногою, а якщо нема такої можливості, то будьте як альпініст — шевеліть пальцями».

Нагадаємо поради, як підготуватися до можливого блекауту.

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