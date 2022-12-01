«Відмовтесь від мюслів»: фахівець розповів чому вони шкідливі для фігури

Виробники сухих сніданків малюють на коробці цього продукту контур дівчини з тендітною фігурою, а сам продукт часто називають «мюслі фітнес». Й часто ми починаємо асоціювати їх зі стрункістю. Бізнес — жорстоке поле бою, де клієнта заманюють всіма правдами-неправдами, так вважає фітнес-тренер Віктор Мандзяк, який раніше розповідав про ідеальну дієту для схуднення.

«Але зі здоров'ям мюслі зв'язані тільки своєю назвою. Вони — їжа для сніданків, приготовлена з сирих або запечених злаків, сухофруктів, горіхів та меду. Одним словом, в кращих традиціях ЗОЖ-ПП. Стоїш ти зранку на кухні і трясеш упаковкою „мюслі-фітнес“, насипаючи солодку смакоту в глибоку тарілку. На мить зупиняєшся, дивишся на результат цього діяння, і з думкою „користі забагато не буває“ продовжуєш насипати. Тільки ілюзії завжди б"ють боляче — мюслі занадто калорійні: злаки ~ 340 ккал/100 г, сухофрукти ~ 230 ккал/100 г, горіхи ~ 650 ккал/100 г, мед ~ 330 ккал/100 г».

Мюслі, констатує фітнес-тренер, страва, яка чудово впишеться в раціон бігуна-марафонця.

«А от людині, яка слідкує за своєю фігурою, б'ється за кожен сантиметр на талії, таку традиційну сніданкову страву я раджу сприймати як десерт, бо воно ним і є. Якщо вже їси, то небагато».

Нагадаємо поради щодо дефіциту калорій: як його правильно створити для схуднення.



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