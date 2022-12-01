Стануть ідеальною закускою і в будні, і в свята: швидкі канапки з оселедцем та зеленню
В морозилці кулінарки Тетяни Волошин завжди лежить солоний оселедець на випадок нежданих гостей. Але подає вона його у вигляді канапок, які розмітають досить швидко.
Інгредієнти:
- 1 слабосолений оселедець
- 1 шт. буряка
- 1 зубчик часнику
- зернова гірчиця
- кріп та зелена цибуля
- ½ хлібини ''Гроно'' або іншого
Приготування:
Оселедець чистимо і розділяємо на філе. Нарізаєм його на шматочки. Буряк потрібно зварити, або ще краще — спекти в духовці. Натерти на дрібну терку, посолити, поперчити, видавити часник і за бажанням додати кілька краплин лимонного соку.
Для перших канапок розділений навпіл шматочок хліба намазуємо зерновою гірчицею, кладемо шматочок оселедця і цибулі. Для других — на шматочок наносимо бурякову масу і на неї викладаємо шматочки оселедця. Прикрашаємо за бажанням.
Нагадаємо рецепт канапки «Капрезе» до сніданку.34
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