Стануть ідеальною закускою і в будні, і в свята: швидкі канапки з оселедцем та зеленню

В морозилці кулінарки Тетяни Волошин завжди лежить солоний оселедець на випадок нежданих гостей. Але подає вона його у вигляді канапок, які розмітають досить швидко.

Інгредієнти: 1 слабосолений оселедець

1 шт. буряка

1 зубчик часнику

зернова гірчиця

кріп та зелена цибуля

½ хлібини ''Гроно'' або іншого

Приготування:

Оселедець чистимо і розділяємо на філе. Нарізаєм його на шматочки. Буряк потрібно зварити, або ще краще — спекти в духовці. Натерти на дрібну терку, посолити, поперчити, видавити часник і за бажанням додати кілька краплин лимонного соку.

Для перших канапок розділений навпіл шматочок хліба намазуємо зерновою гірчицею, кладемо шматочок оселедця і цибулі. Для других — на шматочок наносимо бурякову масу і на неї викладаємо шматочки оселедця. Прикрашаємо за бажанням.

Нагадаємо рецепт канапки «Капрезе» до сніданку.

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