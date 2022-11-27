2 грудня 2022

Про життя та смерть геніального архітектора, якого часто називають королем архітектури та королем модерну, ми з дружиною вперше почули під час поїздки до іспанської Каталонії. Його фантастичні твори давно стали одними з головних визначних пам'яток Барселони. І такими залишаються досі.

Антоні Пласід Гільєм Гауді-і-Курнет народився 1852 року в містечку Баш-Камп у Каталонії. Його батько був котельних справ майстром. До 1876 року померло троє молодших братів Антоніо, а незабаром і мати. 1879 року померла тітка, сестра матері, залишивши круглою сиротою маленьку дочку. Незабаром після цього Гауді разом із батьком та двоюрідною сестрою переїхав до Барселони.

Хлопчик з дитинства страждав на ревматизм. Це заважало йому грати з іншими дітьми, але допомогло розвинути посидючість та спостережливість, що виявилося дуже важливим для професії архітектора. А ще Гауді страждав на розлади зору — одне око у нього було далекозоре, а інше — короткозоре.

Після переїзду до Барселони Антоніо вступив до Провінційної школи архітектури, закінчивши яку, розпочав роботу під керівництвом таких відомих архітекторів, як Франциско Вільяра та Еміліо Сала. На жаль, участь у різноманітних конкурсах успіху молодому архітектору не приносила.

У Європі на той час став популярним неоготичний стиль, і Антоніо захопився ідеями неоготики. До ранньої творчості Гауді належать Будинок Вісенс у Барселоні, Ель Капріччо в Комільясі та Будинок Кальвет у Барселоні. Вирішальним у житті стало знайомство з Еусебі Гуелем. Гауді виконав для родини цієї людини багато замовлень — проекти садиби, винних льохів, каплиці, крипти та навіть парку. Згодом Антоніо Гауді та Еусебі Гуель стали друзями.

Популярність до Гауді прийшла після того, як він збудував палац Гуеля, знайомий кожному, хто хоча б одного разу побував у столиці Каталонії. Архітектор дуже скоро став наймоднішим і найвідомішим у Барселоні. Антоніо Гауді збудував чимало відомих будівель. Найфантастичніші та найвідоміші з них — це будинок Міла, будинок Бальо, будинок Вісенс та парк Гуеля, який часто називають містом-садом. Вершиною ж творчості Антоніо Гауді став Спокутний храм Святої Родини, що у центрі Барселони.

Помер архітектор 7 червня 1926 року після того, як його збив трамвай. Перехожі та візники не впізнали Гауді та відправили його до лікарні для жебраків. Там Антоніо і помер від травм. Лише старий священик, який прийшов відспівувати «жебрака», що почив у бозі, упізнав в ньому великого архітектора. Поховали Гауді у так і недобудованому храмі Святої Родини.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.