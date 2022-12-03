Нідерланди поклали на лопатки США і стали першим чвертьфіналістом ЧС-2022: відеоогляд матчу

У суботу, 3 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу, за підсумками якого до вісімки найкращих команд турніру пробилися голландці.

ЧС-2022. 1/8 фіналу

Нідерланди — США — 3:1

Голи: Депай (10), Блінд (45+1), Дюмфріс (81) — Райт (76).

Володар першої путівки до чвертьфіналу ЧС-2022 визначався на стадіоні «Халіфа» в Досі, де раніше голландці не змогли здолати Еквадор (1:1). Нарікати на «нефартовість» арени підопічні Луї ван Гала не стали і вже на 10-й хвилині півзахисник «Інтера» Мемфіс Депай вивів Нідерланди вперед, забивши свій 43-й м'яч за національну команду і вийшовши на друге чисте місце в списку найкращих бомбардирів. «помаранчевих» (у рекордсмена Робіна ван Персі — 50 точних ударів).

А перед самою перервою Дейлі Блінд влучним ударом порадував не лише голландських уболівальників, а й свого знаменитого батька Данні Блінда, який сидів як асистент ван Гала на тренерській лаві, — 2:0.

У другому таймі американці зуміли відіграти один м'яч, але гол Дюмфріса «добив» їх остаточно.

Путівку до півфіналу турніру «помаранчеві» 9 грудня оскаржать у протистоянні з переможцем пари Аргентина — Австралія.

Нагадаємо, що інші пари 1/8 фіналу світової першості сформували: Англія — Сенегал, Франція — Польща, Японія — Хорватія, Бразилія — Південна Корея, Марокко — Іспанія та Португалія — Швейцарія.

Найкращі бомбардири ЧС-2022: 3 м'ячі — Альваро Мората (Іспанія), Кіліан Мбаппе (Франція), Маркус Рашфорд (Англія), Коді Гакпо (Нідерланди), Енер Валенсія (Еквадор).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Німеччини сенсаційно вилетіла з ЧС-2022.

Фото fifa.com

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