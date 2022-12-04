Україна потопила вже 15 відсотків Чорноморського флоту рф: скільки кораблів залишилось у ворога

Чорноморський флот росії після останньої атаки безпілотниками кораблів у Севастополі втратив в цілому початку війни щонайменше 12 кораблів і катерів, підрахував незалежний російський портал «Проєкт». Це близько 15 відсотків від загальної чисельності флоту, який налічує 74 бойові кораблі.

До вторгнення в Україну Чорноморський флот налічував 275 кораблів та інших підрозділів. Бойових кораблів серед них було лише 58, а з урахуванням патрульних катерів — 74. Щонайменше 12 з них були потоплені або сильно пошкоджені, підрахував «Проєкт» на основі аналізу публічно доступних даних. Серед 74 бойових кораблів Чорноморського флоту автори матеріалу називають крейсер «Москва», сім підводних човнів і сім великих десантних кораблів, п'ять сторожових кораблів, 18 малих ракетних і протичовнових кораблів і 36 сторожових катерів і суден.

«Проєкт» нагадує про знищення українськими бійцями флагмана Чорноморського флоту крейсера «Москва» навесні. Також серед російських втрат — тральщик «Иван Голубец», буксир «Василий Бех», великі десантні кораблі «Саратов» та «Цезарь Кунников», десантний катер класу «Серна» та шість десантно-штурмових катерів класу «Раптор».

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