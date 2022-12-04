Англія без Стерлінга, котрий постраждав від грабіжників, розгромила Сенегал відеоогляд матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

У неділю, 4 грудня, після поєдинку 1/8 фіналу на стадіоні «Ель-Байт» в Ель-Хаурі визначився ще один чвертьфіналіст чемпіонату світу з футболу в Катарі.

ЧС-2022. 1/8 фіналу

Англія — Сенегал — 3:0

Голи: Хендерсон (38), Кейн (45+3), Сака (57).

Перемігши у квартеті В команди Ірану (6:2) та Уельсу (3:0), а також зігравши внічию з США (0:0), англійці з 7 набраними очками стали «чемпіонами групового турніру». В умовній таблиці підопічні Гарета Саутгейта випередили завдяки кращій різниці м'ячів Марокко та Нідерланди. Такий собі «титул», але все ж. А ось найсильнішій збірній Африки для виходу з групи вистачило і 6 очок (перемоги над Еквадором — 2:1 та Катаром — 3:1, а також поразка від голландців — 0:2).

Але перший в історії очний поєдинок суперників показав, що клас у них все ж різний, свідченням чого став розгром, який вчинила найрезультативніша команда ЧС-2022 (у чотирьох зустрічах Англія забила 12 м'ячів) підопічним Аліу Сіссе. До речі, лідер атак «трьох левів» Харрі Кейн забив свій 52-й м'яч за збірну — до рекорду Уейна Руні лише один гол.

Додамо, що навіть у заявці англійців на поєдинок був відсутній зірка «Челсі» Рахім Стерлінг, який терміново полетів додому на Туманний Альбіон. За інформацією британських ЗМІ, у будинку знаменитого форварда сталася крадіжка зі зломом, коли там перебувала родина футболіста.

До речі, видання The Telegraph оприлюднило суми преміальних гравців віцечемпіона Євро-2020 у разі тріумфу в Катарі. За чемпіонський титул кожному гравцю команди Англії обіцяно від 570 до 640 тисяч євро. Залишилося лише виграти ще три матчі.

Поки що ж у поєдинку ¼ фіналу ЧС-2022 Англія 10 грудня зіграє проти чинних чемпіонів світу французів, які перемогли в 1/8 фіналу поляків. Ще одну чвертьфінальну пару сформували Нідерланди та Аргентина.

У поєдинках 1/8 фіналу, що залишилися, зіграють: Японія — Хорватія і Бразилія — Південна Корея (5 грудня); Марокко — Іспанія та Португалія — Швейцарія (6 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що турецького спортивного коментатора з тріском вигнали з роботи в перерві матчу ЧС-2022.

Фото fifa.com

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram