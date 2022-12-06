Де дивитися онлайн Португалія — Швейцарія: розклад трансляцій та прогноз на матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 6 грудня

У вівторок, 6 грудня, завершиться ігрова програма 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, до чвертьфіналу якого вже пробилися Нідерланди, Аргентина, Франція, Англія, Хорватія та Бразилія.

На стадіоні «Едьюкейшн Сіті» в Аль-Раяні збірна Марокко, яка пропустила лише один м'яч у групі (та й той забила у свої ворота), побореться із найрезультативнішою командою групового етапу Іспанією.

На попередньому чемпіонаті світу суперники також зустрічалися між собою на груповому етапі, і тоді було зафіксовано результативну нічию — 2:2. Марокканці з одним очком стали останніми у квартеті, а іспанці з першого місця вийшли до плей-оф, де вже у 1/8 фіналу програли у серії пенальті росії.

Аналітики букмекерської контори William Hill бачать явним фаворитом підопічних Луїса Енріке, приймаючи ставки на перемогу Іспанії в основний час із коефіцієнтом 1,50, на нічию — 4,00, на виграш представників африканського континенту — 7,00.

У другій зустрічі ігрового дня на стадіоні «Лусаїл Айконік» у Лусаїлі путівку до ¼ фіналу розіграють Португалія, яка в заключному турі групового етапу поступилася Південній Кореї (1:2), та Швейцарія, яка вийшла до плей-оф завдяки перемозі в гольовій перестрілці з Сербією (3:2).

Суперники мають багату історію протистояння як у фінальних етапах великих турнірів, так і у кваліфікації до них. Загалом, починаючи з 1938 року, команди зіграли 15 очних матчів, і мінімальна перевага на боці піренейців — 6 перемог проти п'яти у опонента (при чотирьох нічиїх).

Букмекери William Hill бачать фаворитами Криштіану Роналду та компанію. Ставки на виграш португальців у основний час приймають із коефіцієнтом 1,85, на мирний результат — 3,40, на перемогу швейцарців — 4,50.

Додамо, що переможці зустрічей Марокко — Іспанія та Португалія — Швейцарія зіграють один із одним у чвертьфіналі, що відбудеться 10 грудня у Досі.

ЧС-2022. 1/8 фіналу

6 грудня (вівторок)

Марокко — Іспанія 17:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

Португалія — Швейцарія 21:00 «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у записі — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне». Спорт"

Нагадаємо, що вже визначилися три пари чвертьфіналістів: Нідерланди — Аргентина, Хорватія — Бразилія (9 грудня) та Англія — Франція (10 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що феноменальна Бразилія забила чотири м'ячі та відправила Південну Корею додому.

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