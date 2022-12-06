Ідеально до ранкових чаювань: готуємо морквяний кекс, який можна смакувати під час посту
«Легкий рецепт, насичений смак і аромат. І навіть міксер не потрібен. Спробуйте цей рецепт морквяного кексу, не пошкодуєте», — пише кулінарка Лариса Сидоряк
Інгредієнти:
- 200 г цукру
- 80 г олії
- 200 мл апельсинового соку
- 300 г борошна
- 1 ч.л. розпушувача
- ½ ч.л. соди
- ½ ч.л. меленої кориці
- Дрібка солі.\
- 150 г моркви (тертої)
- 100 г горіхів (колотих)
- 80 г родзинок
- Цукрова пудра
- Форма діаметром 22 см
Приготування:
Розігріти духовку до 175 °C. Змішати цукор з соком і олією. Змішати сухі інгредієнти.
До сухих інгредієнтів додати рідкі і перемішати до однорідної маси. Поступово додати горіхи, родзинки і терту моркву. Добре перемішати. Форму змастити маслом і присипати панірувальними сухарями.
Викласти в форму тісто. Розрівняти. Випікати 40−45 хвилин до сухого сірничка. Готовий кекс охолодити на решітці. І вже охолоджений кекс посипати цукровою пудрою.
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