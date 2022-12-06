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Ідеально до ранкових чаювань: готуємо морквяний кекс, який можна смакувати під час посту

22:00 7 грудня 2022
Морквяний кекс

«Легкий рецепт, насичений смак і аромат. І навіть міксер не потрібен. Спробуйте цей рецепт морквяного кексу, не пошкодуєте», — пише кулінарка Лариса Сидоряк

Інгредієнти:

  • 200 г цукру
  • 80 г олії
  • 200 мл апельсинового соку
  • 300 г борошна
  • 1 ч.л. розпушувача
  • ½ ч.л. соди
  • ½ ч.л. меленої кориці
  • Дрібка солі.\
  • 150 г моркви (тертої)
  • 100 г горіхів (колотих)
  • 80 г родзинок
  • Цукрова пудра
  • Форма діаметром 22 см

Приготування:

Розігріти духовку до 175 °C. Змішати цукор з соком і олією. Змішати сухі інгредієнти.

До сухих інгредієнтів додати рідкі і перемішати до однорідної маси. Поступово додати горіхи, родзинки і терту моркву. Добре перемішати. Форму змастити маслом і присипати панірувальними сухарями.

Викласти в форму тісто. Розрівняти. Випікати 40−45 хвилин до сухого сірничка. Готовий кекс охолодити на решітці. І вже охолоджений кекс посипати цукровою пудрою.

Нагадаємо ще рецепт морквяно-сирних кексів.

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