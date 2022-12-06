Ідеально до ранкових чаювань: готуємо морквяний кекс, який можна смакувати під час посту

«Легкий рецепт, насичений смак і аромат. І навіть міксер не потрібен. Спробуйте цей рецепт морквяного кексу, не пошкодуєте», — пише кулінарка Лариса Сидоряк

Інгредієнти: 200 г цукру

80 г олії

200 мл апельсинового соку

300 г борошна

1 ч.л. розпушувача

½ ч.л. соди

½ ч.л. меленої кориці

Дрібка солі.\

150 г моркви (тертої)

100 г горіхів (колотих)

80 г родзинок

Цукрова пудра

Форма діаметром 22 см

Приготування:

Розігріти духовку до 175 °C. Змішати цукор з соком і олією. Змішати сухі інгредієнти.

До сухих інгредієнтів додати рідкі і перемішати до однорідної маси. Поступово додати горіхи, родзинки і терту моркву. Добре перемішати. Форму змастити маслом і присипати панірувальними сухарями.

Викласти в форму тісто. Розрівняти. Випікати 40−45 хвилин до сухого сірничка. Готовий кекс охолодити на решітці. І вже охолоджений кекс посипати цукровою пудрою.

Нагадаємо ще рецепт морквяно-сирних кексів.

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