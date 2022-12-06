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Вишуканий та пікантний смак: «шуба» з гранатом замість картоплі — ідеально до святкового столу

15:02 6 грудня 2022
Гранат

Існує кілька рецептів та способів подачі до столу популярного салату «Шуба». Зокрема, його можна оформити у вигляді маленьких бутербродів — канапок.

А ще можна пофантазувати з інгредієнтами. Так, автори shuba.life пропонують замінити традиційну картоплю зернятками гранату, що зробить смак салату пікантнішим.

Складові (на 2 порції):

  • Буряк варений — 1 шт.;
  • Оселедець — половинка філе;
  • Цибуля ріпчаста — 0.5 шт.;
  • Морква — 1 шт.;
  • Яйця курячі — 1 шт.;
  • Майонез — за смаком;
  • Зерна гранату — 100 г;
  • Сіль — за смаком;
  • Цукор — 0.3 ч. л.

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Приготування:

  • Овочі та яйце відварити, остудити та очистити, гранат розібрати на зернята.
  • Видалити з оселедця кісточки, дрібно нарізати.
  • Цибулю дрібно нарізати, покласти у миску та засипати цукром. Зверху покласти оселедець, додати трохи майонезу та перемішати.
  • Натерти яйце і сформувати другий шар салату, підсолити та змастити майонезом.
  • На великій тертці натерти варену моркву, викласти на яєчний шар і теж змастити майонезом.
  • Аналогічним чином зробити шар з буряка.
  • Все засипати рівномірним зернами гранату.
  • Поставити салат у холодильник, аби усі шари просочилися.

Раніше фуд-блогерка Наталія Калніна показала, як приготувати «багату шубу» — з сьомгою та червоною ікрою.

Фото Pixabay

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