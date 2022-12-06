Вишуканий та пікантний смак: «шуба» з гранатом замість картоплі — ідеально до святкового столу
Існує кілька рецептів та способів подачі до столу популярного салату «Шуба». Зокрема, його можна оформити у вигляді маленьких бутербродів — канапок.
А ще можна пофантазувати з інгредієнтами. Так, автори shuba.life пропонують замінити традиційну картоплю зернятками гранату, що зробить смак салату пікантнішим.
Складові (на 2 порції):
- Буряк варений — 1 шт.;
- Оселедець — половинка філе;
- Цибуля ріпчаста — 0.5 шт.;
- Морква — 1 шт.;
- Яйця курячі — 1 шт.;
- Майонез — за смаком;
- Зерна гранату — 100 г;
- Сіль — за смаком;
- Цукор — 0.3 ч. л.
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Приготування:
- Овочі та яйце відварити, остудити та очистити, гранат розібрати на зернята.
- Видалити з оселедця кісточки, дрібно нарізати.
- Цибулю дрібно нарізати, покласти у миску та засипати цукром. Зверху покласти оселедець, додати трохи майонезу та перемішати.
- Натерти яйце і сформувати другий шар салату, підсолити та змастити майонезом.
- На великій тертці натерти варену моркву, викласти на яєчний шар і теж змастити майонезом.
- Аналогічним чином зробити шар з буряка.
- Все засипати рівномірним зернами гранату.
- Поставити салат у холодильник, аби усі шари просочилися.
Раніше фуд-блогерка Наталія Калніна показала, як приготувати «багату шубу» — з сьомгою та червоною ікрою.
Фото Pixabay51
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