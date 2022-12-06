Вишуканий та пікантний смак: «шуба» з гранатом замість картоплі — ідеально до святкового столу

Існує кілька рецептів та способів подачі до столу популярного салату «Шуба». Зокрема, його можна оформити у вигляді маленьких бутербродів — канапок.

А ще можна пофантазувати з інгредієнтами. Так, автори shuba.life пропонують замінити традиційну картоплю зернятками гранату, що зробить смак салату пікантнішим.

Складові (на 2 порції): Буряк варений — 1 шт.;

Оселедець — половинка філе;

Цибуля ріпчаста — 0.5 шт.;

Морква — 1 шт.;

Яйця курячі — 1 шт.;

Майонез — за смаком;

Зерна гранату — 100 г;

Сіль — за смаком;

Цукор — 0.3 ч. л.

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Приготування: Овочі та яйце відварити, остудити та очистити, гранат розібрати на зернята.

Видалити з оселедця кісточки, дрібно нарізати.

Цибулю дрібно нарізати, покласти у миску та засипати цукром. Зверху покласти оселедець, додати трохи майонезу та перемішати.

Натерти яйце і сформувати другий шар салату, підсолити та змастити майонезом.

На великій тертці натерти варену моркву, викласти на яєчний шар і теж змастити майонезом.

Аналогічним чином зробити шар з буряка.

Все засипати рівномірним зернами гранату.

Поставити салат у холодильник, аби усі шари просочилися.

Раніше фуд-блогерка Наталія Калніна показала, як приготувати «багату шубу» — з сьомгою та червоною ікрою.

Фото Pixabay

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